Послание президента России – перспективы развития для Ленобласти

В послании Владимир Путин озвучил ряд важных решений, в частности, запуск пяти новых национальных проектов, продление программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки до 2030 года, новые меры поддержки участников СВО, удвоение МРОТ, расширение программы льготной газификации, оптимизация бюджетного кредитования регионов.

«Хочу подчеркнуть, главный результат наших программ измеряется не тоннами, километрами и суммой потраченных денег. Главное – это оценка людей, то, как меняется к лучшему их жизнь. Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надёжная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна», - подчеркнул Владимир Путин, выступая сегодня в Москве.

Губернатор Александр Дрозденко оценил круг поручений и перспектив для Ленинградской области, озвученных президентом.

«Послание президента России – беспрецедентно по масштабу задач и возможностей. И дело, и поддержка найдется в любом деле и для каждого, кто хочет вкладывать силы, знания, трудиться для развития России, кто хочет жить и растить детей в нашей стране. Президент максимально включен в широчайший круг задач: от внешнеполитических до удобства, здоровья и доходов людей. Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области особо отметил важность программ и поручений президента в сфере образования.

«Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее», – сказал губернатор.

Из экономических вопросов Александр Дрозденко отметил важность поддержки проектов развития производства, жилищного и дорожного строительства, транспорта, инициативу по списанию 2/3 бюджетных кредитов для регионов. Вместо кредитной нагрузки, область сможет увеличить ежегодные затраты на развитие территорий и поддержку семей. Особо отметил плюсы расширения программы льготной газификации на садоводства. В итоге подключить газ смогут сотни тысяч владельцев дачных участков в Ленинградской области.

Александр Дрозденко поддержал решение об увеличении вдвое минимального размера оплаты труда, при этом сказал, что в Ленинградской области минимальная оплата труда выше МРОТ. В областном бюджете на 2024 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты в регионе на 15,8% — до 20 125 рублей.

Губернатор также подчеркнул большое значение для Ленобласти реализации проектов в сферах здравоохранения, роста рождаемости, социальной поддержки семей и участников СВО, культуры, спорта, сохранения экологии и развития волонтёрства, в частности создания для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды.