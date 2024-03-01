Ужесточаются требования к ипотечным кредитам

Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по ипотечным кредитам, которые выдаются заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам). Повышение надбавок для банков будет способствовать улучшению стандартов кредитования и более сбалансированным темпам роста ипотеки, считают в Банке России.

По данным регулятора, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач.

С октября 2023 года Банк России уже существенно повышал макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким первоначальным взносом и высоким значением ПДН. Однако доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, остается высокой - около 50%.

«Консервативные требования к первоначальному взносу важны для обеспечения качества ипотеки, это отражает способность заемщика накапливать средства и обслуживать кредит. Принципиально важно, чтобы первоначальный взнос формировался из собственных средств заемщика. Однако постепенно растет доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для финансирования первоначального взноса (в октябре она оценочно составила 6,5%). Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков», - подчеркивали в Банке России.

Как указывали в регуляторе, если ситуация стабилизируется и банки вернутся к более консервативным стандартам жилищного кредитования, надбавки в будущем могут быть смягчены.





"Российская газета"

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