Коммунарские школьники – в числе лучших юных эрудитов России

Победители смогут отправиться в Москву на Международную выставку-форум «Россия», чтобы еще больше узнать о том, чем сегодня гордится наша страна, оценив уникальный формат и масштаб выставки.

Интеллектуальная викторина проходила на платформе «Знание.Игра». В ней приняли участие команды из всех 89 регионов нашей страны. В борьбе участвовали школьники и студенты профтеха. Лучшие знатоки были определены в каждом федеральном округе и новых регионах. Ребята демонстрировали свои знания о современных достижениях России в различных областях промышленности и науки.

Интеллектуальная игра позволила в интерактивном формате проверить знания ребят в рамках курса «Россия – мои горизонты», инициатором которого выступило Министерство просвещения РФ.

Общество «Знание» - партнер профориентационного курса «Россия - мои горизонты». Для занятий создается просветительский видеоконтент, ребятам также доступны репортажи с Международной выставки-форума “Россия” и сюжеты о развитии различных отраслей экономики страны. Обществом «Знание» уже разработано около 60 просветительских видеороликов.