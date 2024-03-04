Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.03.24 с 09.00 до 17.00
Сяськелевское СП:
д Сяськелево,
зерноток с/х Пламя,
СНТ Здоровье.
д. Тойворово
д. Акколово
д. Муттолово
д Туганицы
очистные, свиноферма, скважины.
05.03.24 с 10.00 до 18.00
Кобринское СП:
д Кобрино,
вышка связи ЛинкДевелопмент,
тер. СНТ Бригантина-2.
05.03.24 с 10.00 до 18.00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Таицкое ГП:
гп Тайцы,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы.
05.03.24 с 10.00 до 18.00 на время производства работ
Таицкое ГП:
д. Большая Ивановка.
05.03.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д. 53А, д. 55, д. 62.
05.03.2024 с 09:00 до 17:00
гп. Сиверский:
ул. Речная д. 1-27;
пр. Героев д. 3-33.
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