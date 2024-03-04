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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.03.24 с 09.00 до 17.00

Сяськелевское СП:

д Сяськелево,

зерноток с/х Пламя,

СНТ Здоровье.

д. Тойворово

д. Акколово

д. Муттолово

д Туганицы

очистные, свиноферма, скважины.

 

05.03.24 с 10.00 до 18.00

Кобринское СП:

д Кобрино,

вышка связи ЛинкДевелопмент,

тер. СНТ Бригантина-2.

 

05.03.24 с 10.00 до 18.00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Таицкое ГП:

гп Тайцы,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы.

 

05.03.24 с 10.00 до 18.00 на время производства работ

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка.

 

05.03.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д. 53А, д. 55, д. 62.       

 

05.03.2024 с 09:00 до 17:00

гп. Сиверский:

ул. Речная д. 1-27;

пр. Героев д. 3-33.       

 