Ленобласть на ВФМ-2024

Председатель #КМП47 Марина Григорьева: «Наши ребята активно проводят время не только для себя, но также для региона. Они наблюдают за тем, что, что можно было бы привнести в нашу родную Ленинградскую область.

Также у нас есть две подшефных страны: это делегация Швейцарии, в которой 4 человека, и делегация Демократической Республики Конго, в которой более 60 человек.





Сегодня у нас была программа культурного обмена. Вместе с участниками из ДР Конго мы говорили о том, как живут наши страны, танцевали, пели, обменивались информацией о том, как мы могли бы помогать друг к другу, и насколько важна гражданская дипломатия».



Сейчас на #ВФМ2024 проходит федеральный просветительский марафон Знание.Первых, в рамках которого проходят лекции от топовых специалистов. Участники смогли задать интересующие вопросы на лекции у Маргариты Симоньян. Поговорили о решении важнейших проблем, как бороться с дезинформацией и как стать востребованным медиа специалистом.



На стенде Ленобласти тоже не бывает пусто, вчера прошли презентации проекта "Громче", документального фильма, викторина о коренных фино-угорских народах и квиз "Станем друг другу ближе". На стенд 47 региона приходят ребята со всей страны и всего мира, те, кто разделяет ценности Фестиваля и заинтересован в нашем опыте и достижениях.



Участники от Ленобласти посещают невероятное количество крутых мероприятий по различным направлениям от экологии до медиа.



«Сегодня у участников фестиваля была возможность посетить различные мероприятия: от мастер-классов до спектаклей и концертов. Мне удалось попасть на встречи с дирижером Фабио Мастранджело и гимнастом Никитой Нагорным, с людьми, излучающими оптимизм и дающими огромный заряд мотивации и желания действовать. Позже меня ждут Фестиваль Школы Иннопрактики и концерт VK Музыки, которые точно помогут завершить день на яркой ноте», - рассказала участница Фестиваля Эльвира Винк.