На Госуслугах стартовал приём заявок на голосование на дому

Как проходит голосование на дому

Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Как ещё можно проголосовать

Не по месту прописки, а там, где удобно — с помощью сервиса «Мобильный избиратель». На Госуслугах им воспользовались уже более 2 млн человек

Онлайн — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Более 3,7 млн человек уже подали заявления на ДЭГ