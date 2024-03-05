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На Госуслугах стартовал приём заявок на голосование на дому

Гражданин может проголосовать дома, если у него не получится посетить избирательный участок в связи с уважительными причинами: болезнью, необходимостью ухаживать за больным родственником и другими. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах до 11 марта 23:59 по московскому времени.

Рубрики:  Выборы

Как проходит голосование на дому 

Рассмотрев заявку, избирательная комиссия примет решение о возможности голосования на дому. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

 

Как ещё можно проголосовать

Не по месту прописки, а там, где удобно — с помощью сервиса «Мобильный избиратель». На Госуслугах им воспользовались уже более 2 млн человек

Онлайн — на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 28 регионах и на mos.ru в Москве. Более 3,7 млн человек уже подали заявления на ДЭГ