Валерий Гергиев и солисты Мариинского и Большого театров откроют фестиваль «Гений места» на родине Римского-Корсакова в Тихвине

Тихвинской публике будут представлены опера «Царская невеста», симфонический и камерный концерты. В программе примут участие солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Фестиваль объединяет музыкальные приношения на родинах великих русских композиторов. Мероприятия в рамках «Гения места» станут центральными в ходе широкого празднования 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова Мариинским и Большим театрами в течение всего театрального сезона.

22 марта во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине прозвучит «Царская невеста» — девятая опера Римского-Корсакова и его третье обращение к исторической драматургии Льва Мея. Сюжет «Царской невесты» основан на подлинной судьбе третьей супруги Ивана Грозного Марфы Собакиной, умершей через две недели после свадьбы. Однако опера не претендует на историческую достоверность. Драматург, а вслед за ним и композитор рисуют яркие характеры, давая собственные мотивировки поступкам главных героев. В исполнении оперы будут задействованы солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

23 марта тихвинскую публику будут ждать еще два события, связанные с музыкой великого композитора — концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева, а также камерный концерт солистов Мариинского и Большого театров.

Как отмечает генеральный директор Большого театра, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, в городе Тихвине, на родине Римского-Корсакова, силы Мариинского и Большого театра России впервые выступят совместно. Коллектив Большого, скорее всего, еще не выступал в Тихвине никогда.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.