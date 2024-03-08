Президентская библиотека о том, как отмечали праздник 8 Марта в нашей стране в разные годы

«Нынче праздник труда, нынче праздник нужды, / Расступитесь, пошире дорогу! Рядом с нами мужья, братья, сестры, отцы, / Все кто жаждет, кто любит свободу…» Этими стихотворными строками 8 марта 1919 года открывалась первая полоса газеты «Известия» Тверского губернского исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Ознакомиться с редким изданием можно на портале Президентской библиотеки.

Идея празднования международного женского дня была озвучена в 1910 году. «На Копенгагенской международной конференции работниц 8-е марта, по предложению т. Клары Цеткин, был назначен днём праздника работниц всех стран, а 2 года тому назад (ред. – в 1917 году) – 23 февраля (8 марта) питерские женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с криками: „Мира и хлеба“, с криками, которые, будучи поддержаны тысячами и десятками тысяч рабочих Питера и других городов, повергли в прах самодержавное правительство», – рассказывает в 1919 году об истории праздника газета «Известия» и тут же признаёт: «До сих пор работница, возвращаясь с работы на фабрике или в мастерской, должна ещё позаботиться о том, чтобы накормить мужа и детей, должна стирать, чинить, смотреть за детьми, ей некогда пойти на собрание, почитать газету, да и не будучи, в силу исторически сложившихся условий, так развита, как мужчина, она, если и пойдёт, то не сразу разберется и поймёт».

«Все на демонстрации!», «Все на делегатские собрания!», «Все на митинги!», «Долой гнёт семейной жизни!» – призывали газеты. И женщины откликались: «Грянул гром революции. Победа рабочего класса дала возможность расправить согнутую спину, с нами, женщинами, стали считаться». «Когда я сидела дома, только и знала семью и мужа. В жизни не могла разобраться. Когда я стала посещать делегатские собрания и беседы, повязка как бы упала с моих глаз», – цитировали СМИ слова представительниц молодого Советского государства.

Никаких цветов и духов 8 Марта женщинам, конечно, тогда не дарили. Да и сам праздничный день был обычным, рабочим. Но обязательно самым достойным работницам вручались грамоты, а в газетах печатались стихи и статьи об их трудовых успехах. «Каждым утром спозаранку, / По призывному гудку, / Ты берёшь себе болванки / Загрубевшей кожей рук. / Пой под вешние приводы, / Пусть горит труда азарт… / На советские заводы / Прилетел советский март» – такие стихотворные строчки поэта Евгения Уральского были опубликованы в тюменской газете «Красное знамя» 8 марта 1930 года.

А вот как описывается день 8 Марта в журнале «Мурзилка» за март 1931 года: «В рабочем клубе – праздник работниц. Доклад, приветствия. Выступают работницы. Тётя Феклуша сказала: „До тридцати лет я лямку тянула у купца на кухне, в чаду, в грязи. Теперь на фабрике – любота!... Отработала своё – и свободный человек. Да вот хоть клуб наш. Разве пустили бы меня в этакое место в прежнее время? А пятилетку перешагнем – и не то еще увидим!..“ Под грохот барабана пришёл отряд пионеров. Выстроились ребята на эстраде, отдали салют, приветствуют работниц-матерей».

В этом же праздничном номере «Мурзилки» опубликовано стихотворение, которое начинается словами: «Мама моя – хороший шофер». Тема освоения женщинами «мужских профессий» в угольной промышленности, строительстве, на химических предприятиях и транспорте становится всё более актуальной, об этом, например, пишет газета «Восточно-Сибирская правда» 8 марта 1931 года. А для облегчения «неизбежных» женских домашних забот силами государства и самих женщин ведётся организация детских комнат, «очагов» и круглосуточных яслей, которые «помогут раскрепостить женщину от связывающего её домашнего хозяйства, а также освободить лишние рабочие руки на строительство нашего народного хозяйства».

Великая Отечественная война уровняла женщин с мужчинами и в обязанности защищать Родину. Многие девушки и женщины ушли на фронт. Ещё больше осталось работать в тылу для нужд Красной армии и победы над врагом. Сверхурочные смены на промышленных предприятиях и в госпиталях, посевные и уборочные работы на полях, тяжелейший труд на оборонных заводах – всё это с началом войны легло на хрупкие женские плечи. «Много делают наши женщины. Но силы их неисчерпаемы. Они растут с каждым днём… Всемерно помогать им. Советоваться с ними. Учить их. Смелее выдвигать на руководящие посты», – призывают в выпуске газеты «Красное знамя» 8 марта 1942 года.

«В рядах активных борцов за освобождение советской земли от фашистской нечисти почётное место занимают женщины», – пишет газета «Пролетарская правда» от 7 марта 1943 года и называет имена отважных дочерей страны, которые на фронте и в тылу, плечом к плечу вместе с мужчинами самоотверженно отстаивают свободу и независимость своей Родины: военфельдшер Мария Лесовая, вынесшая за один день с поля боя 21 раненого солдата с оружием, снайпер Людмила Павлюченко, уничтожившая свыше 300 врагов в битве за Севастополь, командир авиационного полка ночных бомбардировщиков Евдокия Бершанская, медсестра Надежда Сенькина, связистка Ольга Пинчук, бурильщица Анна Рычкова, трактористка Дарья Гармаш…

«Многое перенесла за годы войны советская женщина. На её плечи с памятных июньских дней 1941 года легло тяжёлое бремя. Нелегко проводить в ратный поход мужа, сына, отца. Нелегко самой остаться главой семьи, одной, без мужа воспитывать детей, принять на себя труд мужчины на заводе, в колхозе. Но это нужно было сделать во имя Родины. И советская женщина, не колеблясь, взялась за дело. Благословив наших воинов на смертный бой с врагом, она заменила мужчин на производстве и вот уже почти четыре года выносит основную тяжесть труда в промышленности и в сельском хозяйстве…. Рядовая уральская работница Фаина Шарунова стала в дни войны доменным мастером. „Никто мне не приказывал, никто меня не выдвигал на это дело, – говорит Шарунова, – сама пошла. Хотелось мне что-то большое сделать для Родины“. Точно так же объясняют перемену, происшедшую в их жизни, и женщины-горнячки, и женщины, ставшие машинистами на паровозах, и женщины, возглавившие стахановские бригады и участки…» – писали «Известия» 8 марта 1945 года. В этом же номере издания опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства», учреждёнными в августе 1944 года.

В послевоенные годы женщине как матери начинают придавать всё большее значение. Именно в ней теперь видится главная сила прекрасного пола. «Пусть священный огонь материнской любви восстанет во всём мире против войн, воодушевит сердца всех людей на борьбу за мир и дружбу, за светлое будущее наших детей, за торжество разума и справедливости!» – пишет «Белгородская правда» 8 марта 1960 года.

Постепенно праздник становится более семейным. Детям объясняют, что 8 Марта – это «день мамы». Это отражается в сюжетах открыток, которые стало принято рассылать близким и дарить в семье. В фонде Президентской библиотеки таких открыток немало. На них чаще всего изображают детей с букетами мимозы или тюльпанов.

В 1965 году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 Марта объявлен нерабочим днем. В 1975 году, когда проводился Международный год женщин, Организация Объединенных Наций, по предложению делегации СССР, провозгласила 8 марта Международным женским днем.

После распада СССР праздник постепенно терял свою политическую окраску и всё больше ассоциировался с весной и женственностью. И как бы ни назывался день 8 Марта, который официально отмечается в нашей стране уже 105 лет, сегодня для всех нас это светлый весенний праздник, сопровождающийся улыбками, поздравлениями, цветами. А уж как называть виновниц торжества: «милые дамы», «дорогие женщины» или «боевые подруги» – каждый может решить самостоятельно, ознакомившись с редкими изданиями из фонда Президентской библиотеки, который насчитывает более миллиона единиц хранения и рассказывает в том числе об истории празднования 8 Марта.