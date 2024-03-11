Масленица 2024: цены на блины в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Исследование выявило, что самые низкие цены на приготовление 20 блинов зафиксированы в Республике Мордовия, где расходы составят 111 рублей. На втором месте расположились Белгородская область и Удмуртская республика (114 рублей), на третьем – Республика Татарстан (115 рублей).

Более высокая стоимость приготовления блинов отмечается в Камчатском крае, где эти лакомства обойдутся в 196 рублей. На втором и третьем местах по дороговизне расходов для приготовления блинов – Ненецкий автономный округ (202 рубля) и Республика Саха (217 рублей).

Кроме того, исследование показало, что за последний год цены на ингредиенты для блинов увеличились. Например, цена литра молока возросла с 73,4 до 76 рублей, а цена яиц увеличилась с 16,3 до 26 рублей за две штуки. Сахар и мука также подорожали, что привело к увеличению общей стоимости приготовления 20 блинов с 122 до 134 рублей.





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