Празднование Масленицы в Петербурге описывает Александр Терещенко в книге «Быт русского народа» (1848). Нет картины заманчивее и восхитительнее, чем народная Масленица в Петербурге. Тут все спешат насладиться удовольствием. Вечером балы, маскарады и два раза в день театры. В субботу и воскресенье одни из приличия, другие по набожности просят друг у друга прощения. Встречаясь, они целуются, один из них говорит: «Прости меня, в чём я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом». – «Бог тебя простит и Божья Матерь», – отвечает ему другой, и в знак примирения они снова целуются.

К Масленице (то есть перед постом) из рациона уже исключаются мясные продукты, остаются лишь молочные – неслучайно масленичную неделю называют Сырной седмицей. Главное угощение на Масленицу – блины. Их пекут всю неделю из гречневой или пшеничной муки. Блины размером с чайное блюдечко, тонкие, лёгкие, из одной пшеничной муки, называют оладьями. Блины подаются повсюду горячими. Остывшие, как пишет Терещенко, «теряют своё достоинство». Повсеместное потчевание блинами отразилось в поговорке: «Не житьё, а Масленица».

Далее автор говорит о том, что у жителей Петербурга сохранилось предание, что Масленица приезжает сначала на Охту, потом в Ямскую слободу (постройки первой Ямской слободы подходили почти вплотную к дороге на Новгород, проложенной по берегу реки Лиги, вдоль современного Лиговского проспекта. – Примеч. ред.), а после в город. По этой причине Охта именуется «первоначальницей Масленицы». На Охте строились ледяные горы, «и кто охтинским горам не оказал чести своим посещением, тот считался отъявленным врагом Масленицы».

Нигде не пекли и не ели столько блинов, сколько на Охте. Под именем первоначальницы Масленицы, рассказывает Терещенко, имели в виду «охтянку» (то есть жительницу Охтенской слободы). Нагруженная блинами, оладьями и пирогами, она, обращаясь к своим подругам, говорила: «Встречайте масленицу нам любезную, и к весельям нашим быть полезную». Отвечали ей так: «Масленицу с радостию нашею встречаем, с весельем и кочерги в руки принимаем. В готовности уже пред вами строем стать, ухватами и кочергами честь отдать».

В это время на Охте повсюду слышались песни и крики. В домах били тарелки, на столах лежали пироги, блины и оладьи.

Всякое сословие, рассказывает далее Терещенко, пировало по-своему: одни проводили время в маскарадах, плясках и шумных пирушках; другие катались с горок, качались на качелях и «веселились по-русски, припеваючи».

Представители петербургского высшего круга, утомлённые скучными концертами, устраивали пикники. Знатные дамы катались с ледяных гор, которые строили специально для них, как во время Масленицы, так и в некоторые дни поста.

К концу Масленицы народ стекался в бани: «Тогда парились более обыкновенного; бани натапливались жарче прежнего, а когда парились, кричали: „Поддай пару после Масленицы!“». Как говорит автор, пословица «Не всё коту масленица» появилась потому, что после Масленицы наступает пост, а с ним вместе строго воздержанная жизнь.

В фонде Президентской библиотеки представлены многочисленные материалы, рассказывающие о том, как праздновали Масленицу в разное время. О масленичных традициях писал русский историк, этнограф и фольклорист Иван Снегирёв в книге «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (1838). В очерке Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу», изданном в 1894 году, говорится о традициях масленичной недели начиная со времён Петра I. В издании «Записки служащие к истории его императорского высочества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича наследника престола Российского» (1881) описано празднование Масленицы в Петербурге во времена Екатерины II. Весёлые масленичные празднества Екатерина будет вспоминать до преклонных лет, о чём упоминает в своих «Памятных записках» (1862) статс-секретарь императрицы Александр Храповицкий.

Также в фонде Президентской библиотеки представлены архивные дела Дирекции императорских театров, связанные с празднованием масленицы в столичном Санкт-Петербурге и Москве XIX – начала XX века и свидетельствующие о связанных с периодом Великого поста и масленичной недели благотворительных традициях: это документы о высочайшем разрешении всю неделю на Масленицу давать утренние спектакли, дела за 1898-1903 годы о бесплатных спектаклях для воспитанников и воспитанниц учебных заведений; дело о проведении художественного вечера или маскарадного бала в Санкт-Петербурге – в Мариинском театре и в Москве – в Большом театре в первый день Масленицы и т. п.