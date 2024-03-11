Слёт социальных предпринимателей Ленобласти

Слет социальных предпринимателей имеет большое значение для поддержки социально ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, которые играют важную роль в различных сферах, таких как образование, здравоохранение, здоровый образ жизни и спорт, а также помощь слабозащищенным группам населения.

Одной из ключевых форм поддержки для них является предоставление субсидий из областного бюджета, а также грантов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году Слет посвящен перспективам развития социального предпринимательства в Ленинградской области.

Организаторами мероприятия выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. В рамках Слета запланирована насыщенная деловая программа — заседания круглых столов, пленарное заседание, деловая игра на развитие навыков работы в команде.

Слет социальных предпринимателей состоится 13 марта в г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 3 А.

В рамках события запланирована насыщенная деловая программа:

10:00 - мастер класс по дизайн-мышлению

11:30 - работа в командах

13:00 - пленарное заседание

14:00 - мастер-класс по масштабированию социальных проектов

15:40 - круглый стол «Семья и социальное предпринимательство»

15:40 - круглый стол «Наставничество в сфере частного дошкольного образования»

Для участия необходима регистрация по ссылке — https://forms.yandex.ru/u/65dee178eb61464e898e324c/. После регистрации придет ссылка для онлайн-участия.