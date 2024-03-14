Осторожно — мошенники!

Преобладают преступления имущественного характера. Основной из негативных тенденций, прослеживающийся на протяжении последних 3 лет, является рост более чем в два раза (с почти 2.5 млрд. р. до свыше 5 млрд рублей) материального ущерба, причиненного в результате совершения таких преступлений.

Как отмечают в Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, часто жертвой мошенников становятся пожилые люди или несовершеннолетние. Нередко граждане сами сообщают сведения о себе лицам, представляющимся сотрудниками государственных органов или банковского сектора.

Основной массив преступлений этой категории осуществляется с использованием интернет телефонии: под видом звонков социальных, медицинских работников, работников коммунальных служб, близких родственников, сотрудников безопасности и технической поддержки банков, сотрудников правоохранительной сферы. Также получили широкое распространение приложения для передачи голосовой и текстовой информации, создание фальшивых сайтов. Все эти инструменты нацелены на получение доступа к конфиденциальным данным пользователей.

Памятка

• Вам звонят из банка, говорят об угрозе вашим средствам на счете и просят перевести деньги на другой счет, сообщить данные карты - сразу положите трубку - позвоните по телефону, который указан на вашей банковской карте, сотрудник банка даст разъяснения по поводу ситуации;

• Вам звонят и сообщают о выигрыше, выплатах, компенсациях – не передавайте данные карты – положите трубку. Если во время разговора вас просят совершить платеж, сообщить данные карты – это мошенники;

• Вам позвонили и сообщили, что близкий человек попал беду, просят перевести деньги – проясните ситуацию – спросите имя и фамилию звонящего, название организации, которую он представляет – прекратите разговор и позвоните близкому человеку и его родственникам. Если дозвониться не получилось, найдите телефон организации, от имени которой был звонок, выясните, что случилось.