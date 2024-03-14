Стрельбе все возрасты покорны!

- Анна, как пришла в голову идея открыть лучно-арбалетный тир?

- На самом деле всё до смешного просто. У меня муж занимается стрельбой из лука, и он регулярно ездил в Санкт-Петербург на занятия к известному тренеру Всеволоду Масякину. Так как у нас не было никакой альтернативы, идея открыть клуб возникла как подарок (смеётся), то есть возможность заниматься в Гатчине. Интерес к этому спорту есть, как показывает время.

Мы в Гатчине живём уже 18 лет: переехали сюда из Санкт-Петербурга после рождения первого ребёнка. Город нам нравится. Долгое время продолжали работать в Санкт-Петербурге, пока не решились сделать что-то хорошее для города, который уже стал родным.

Конечно, спорт — это в принципе социальный проект. О нашем клубе узнаёт всё больше людей. Многим интересна стрельба из лука, хотя сначала вообще пугались. Теперь полноценно действует секция, мы регулярно устраиваем турниры. У нас в планах организовать большой лучный турнир в Гатчине, в котором будут принимать участие спортсмены со всей Ленинградской области. Также в нашем тире можно пострелять из арбалета и пневматического оружия.

Этот проект был нами задуман еще и для организации семейного досуга, потому что в Гатчине мало мест, куда можно сходить всей семьёй. А у нас есть специальные дни – называются «семейный выходной», когда приходят семьями. Пока одних членов семьи мы учим стрелять, другие могут поиграть в настольный футбол, дартс, аэрохоккей, есть столики для рисования для малышей. То есть мы постарались организовать досуг для всех поколений.

- Какие качества развивает стрельба из лука?

- Стрельба, что из лука, что из арбалета или пневматического оружия очень хорошо снимает стресс. Она позволяет настроить голову, то есть собраться, сосредоточиться, выбросить негативные эмоции. И очень хорошо сплачивает.

- А кто подбирает тренеров в состав клуба?

- Тренерский состав подбираю я. Мой муж, Владимир Юдин – один из тренеров, но не единственный. Наши педагоги - кандидаты в мастера спорта. Главный тренер Иван Большаков, он кандидат в мастера спорта по стрельбе из арбалета. Не так давно к нам пришла тренер Эмилия Головченко.

- Из чего больше всего любят стрелять ваши посетители – что выбирают чаще?

- Дети больше всего любят стрелять из лука. И женщины тоже. Из арбалета стрелять гораздо сложнее, там сильное натяжение. Пневматикой больше интересуются мужчины и мальчики-подростки.

Но, конечно, в общей сложности самый высокий интерес к лукам. Наши ученики очень радуются, когда у них начинает получаться. В скором времени мы хотим с нашими ребятами, которые пришли заниматься в июне, попробовать сдать на разряд. Им уже интересно соревноваться не только друг с другом, но и участвовать в соревнованиях большего масштаба.

Также мы организовываем занятия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас занимается ученик с расстройством аутистического спектра, и он делает большие успехи. Такие люди хорошо занимаются индивидуально, и поэтому ему у нас комфортно, он может реализовать свой потенциал. Мы хотели бы дать возможность таким людям заниматься бесплатно. Это можно будет сделать, выиграв грант. Мы сейчас работаем над заявкой и очень надеемся, что у нас получится его защитить.

- Желаем удачи в развитии вашего проекта!

Беседовала Елизавета Бобылёва