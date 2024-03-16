Гатчинцы голосуют #ВсейСемьей

В Год семьи Ленинградское отделение «Союза женщин России» объявило фотоконкурс «Всей семьей на выборы»! Условия участия простые.

Для участия в фотоконкурсе необходимо с 15 марта по 17 марта:

- прийти на избирательный участок на территории Ленинградской области, найти плакат Конкурса, и сделать семейное фото на фоне плаката;

- разместить фото на своей страничке в ВКонтакте с тремя обязательными хештегами

#ВсейСемьей

#ВсейСемьей47

И еще хештег с названием своего района, для жителей Гатчинского района – это:

#ВсейСемьейГатчинский

Самые активные семьи, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, будут отмечены подарками от Ленинградского отделения «Союза женщин России».