Гатчинцы голосуют #ВсейСемьей
В Гатчинском районе продолжается голосование на выборах президента Российской Федерации.
Рубрики: Выборы
В Год семьи Ленинградское отделение «Союза женщин России» объявило фотоконкурс «Всей семьей на выборы»! Условия участия простые.
Для участия в фотоконкурсе необходимо с 15 марта по 17 марта:
- прийти на избирательный участок на территории Ленинградской области, найти плакат Конкурса, и сделать семейное фото на фоне плаката;
- разместить фото на своей страничке в ВКонтакте с тремя обязательными хештегами
#ВсейСемьей
#ВсейСемьей47
И еще хештег с названием своего района, для жителей Гатчинского района – это:
#ВсейСемьейГатчинский
Самые активные семьи, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, будут отмечены подарками от Ленинградского отделения «Союза женщин России».
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