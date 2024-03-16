О судьбе мемориальных досок Гатчинской школы № 4

В газету «Гатчинская правда» обратилась инициативная группа жителей - выпускников и ветеранов педагогического труда Гатчинской школы №4 с просьбой опубликовать открытое обращение к руководителям разного уровня Гатчинского района и Ленинградской области.

Обращение жителей

- Приближается день, когда закончится реновация исторического здания Гатчинской школы №4. Мы обеспокоены информацией, что на его фасад не будут возвращены мемориальные доски Героям Советского Союза и Социалистического Труда.

Мы, жители Гатчины, учителя-ветераны и выпускники разных лет старейшей школы города, считаем, что доски должны занять своё почетное историческое место.

1. Мы против того, чтобы доски сняли и в лучшем случае передали в музей или архив. В школьном музее хранится много материалов о выпускниках, которыми гордится школа, но люди, которым посвящены эти мемориальные доски, являются гордостью и достоянием всего нашего города. Это – герои, чьи имена стали частью истории страны. Поэтому мемориальные доски должны быть общедоступны для всех, а не храниться на полках школьного музея, куда доступ весьма ограничен, или в архивах.

2. Мы против того, чтобы на фасаде их сменили какие-либо новые формы. Спустя десятилетия уже сами мемориальные доски стали раритетами. Это тоже наша гордость и богатство, богатство духовное, историческое. Их нужно беречь и хранить.

3. Фасады с историческими мемориальными досками – достопримечательность Гатчины. Их используют в просветительской работе экскурсоводы-краеведы. Приезжающие в наш город туристы по пути с вокзала через Приоратский парк всегда обращали внимание на мемориальные доски и нашу школу – бывшее реальное училище им. Александра III.

4. Уверены, что для новых патриотических проектов и галерей славы, новых идей на тему сохранения истории или конкретно о выпускниках школы - обязательно найдется место в обновленной школе. Тем более надо будет восстанавливать школьный музей.

Пусть школа меняется к лучшему изнутри, а ее внешний исторический облик останется таким, каким видели его ученики XX и XXI века. Просим учесть мнение гатчинцев при окончательном решении вопроса.

Сейчас уделяется особое внимание сохранению исторической памяти, надеемся, что власти Гатчинского района и Ленинградской области разделяют наше мнение.

Мы гордимся своей школой и обязательно придем на ее открытие в обновленном виде. Надеемся, что доски будут на своих исторических местах. Ждем положительного решения от властей.

Письмо подписали: ветеран педагогического труда Н.И. Никитина (работала заместителем директора по воспитательной работе 37 лет), выпускники школы разных лет - Л.Г. Додон (руководила школьным музеем 26 лет), заслуженный работник физической культуры РФ Т.Н. Слуцкая, заслуженный работник физической культуры РФ В.Н. Меркульев, офицер-подводник, капитан II ранга, ветеран подразделения особого риска А.Н. Солодовников, учитель высшей категории, социальный педагог Р.В. Гулова и еще несколько десятков учителей и выпускников.

Ими гордится школа, Гатчина, страна

Чьи имена навеки вошли в историю школы, Гатчины и России?

Вице-адмирал-инженер Михаил Александрович Крупский учился в реальном училище (школе №4) в 1911–1918 годах. Получил блестящее профессиональное образование. Был у истоков зарождения и развития многих областей отечественной радиоэлектроники. В разные годы преподавал и возглавлял ведущие военно-морские вузы страны, в том числе Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского, Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения им. Крылова, Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище (после войны оно располагалось в Гатчине), Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова.

Полярный летчик, кавалер ордена Ленина Борис Григорьевич Чухновский окончил Гатчинское реальное училище до революции. Первый полет в Арктику (на Новую Землю) совершил в 1924 году на гидросамолете Ю-20 в составе Карской гидрографической экспедиции. В 1928 году участвовал в экспедиции по спасению экипажа потерпевшего катастрофу в Арктике дирижабля «Италия». Совершенный им самоотверженный поступок был по достоинству оценен не только в нашей стране, но и международной общественностью.

Герой Советского Союза, подполковник Владимир Александрович Сандалов - выпускник 1924 года Общей трудовой школы 2-й ступени им. В.И. Ленина (так в те годы называлась школа №4). Командовал летным подразделением на фронте советско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны наносил бомбовые удары по наступающим на Белоруссию немецким войскам. Участник защиты Красногвардейска и Ленинграда. В результате самого знаменитого его налета на земле было уничтожено 53 бомбардировщика. Во главе 285-й бомбардировочной дивизии участвовал в боях под Ржевом, в Сталинградской битве. Окончил войну, нанося бомбовые удары по порту Пиллау. В июне 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади.

Герой Советского Союза Всеволод Александрович Ширяев - выпускник 1929 года Единой трудовой школы 2-й ступени им. В.И. Ленина. Участвовал в советско-финской войне. В годы Великой Отечественной войны воевал на территории Краснодарского края, летом 1942 года защищал Калмыкию. Последний бой состоялся утром 4 сентября. В кабину капитана попал зенитный снаряд, но Ширяев, будучи серьезно ранен, направил объятый пламенем самолет в наибольшее скопление живой силы и техники врага.

Герой Советского Союза Сергей Васильевич Макаров учился в Гатчинской школе №4 в 1930-х годах. Летчик-ас, командир звена 180-го истребительного авиационного полка 46-й смешанной авиационной дивизии Калининского фронта. На 26 января 1942 года за 21-летним лейтенантом Макаровым числилось 260 боевых вылетов, 35 воздушных боев, 10 лично сбитых неприятельских самолётов и 12 самолетов, сбитых в группе, 27 уничтоженных автомашин и 2 подавленные зенитно-пулеметные точки. Героически погиб 10 февраля 1942 года в неравном бою под Ржевом.

Заслуженный архитектор России Владимир Николаевич Щербин учился в школе №4 в 1944–1948 годах. Член-корреспондент Российской академии художеств и Международной академии архитектуры, профессор. За 35 лет преподавательской деятельности В.Н. Щербиным было подготовлено и выпущено более 1000 студентов. Владимир Николаевич спроектировал несколько жилых кварталов, станций метро, здание гостиницы «Москва» в Ленинграде и гостиницы «Дружба» в Выборге, здание МАТС (Междугородная автоматическая телефонная станция) на Синопской набережной. По его проекту построено новое здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Герой Социалистического труда, заслуженный учитель школы РСФСР, почетный гражданин Ленинградской области Нина Алексеевна Резвая с 1949 по 1986 год работала в школе № 4 учителем истории и обществознания.

В поисках ответа

Чтобы разобраться, где сейчас находятся мемориальные доски и какова их дальнейшая судьба, редакция сделала несколько официальных запросов, провела серию телефонных переговоров, но яснее картина не стала.

Администрация Гатчинского района в лице заместителя главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры Л.И. Абаренко в ответ на обращение редакции по поводу мемориальных досок дала следующий ответ:

- По информации, представленной директором Гатчинской школы №4 с углубленным изучением отдельных предметов, после капитального ремонта здания мемориальные доски установят на места, согласованные с администрацией Гатчинского муниципального района и департаментом охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области, с соблюдением норм и правил положения об установке, обеспечении сохранения и демонтажа мемориальных досок в Ленинградской области.

Какие это места? Данный ответ не прояснил.

В «Положении об установке, обеспечении сохранения и демонтажа мемориальных досок в Ленинградской области» интересующий нас пункт звучит так: п. 4.3. При необходимости проведения работ по ремонту и реставрации мемориальной доски либо здания, на фасаде или в помещении которого установлена мемориальная доска, демонтаж осуществляется с обязательным предварительным уведомлением администрации соответствующего муниципального образования о целях, дате и периоде демонтажа. По завершении ремонтно-реставрационных работ мемориальная доска устанавливается на прежнем месте.

В неофициальной беседе заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сказал, что «заказчиком работ выступает администрация. Если проектом подразумевается размещение досок — значит, они будут, мы возражать не станем».

Рождается и другой вопрос: а где хранятся мемориальные доски, и в каком они сейчас состоянии?

Мы попробовали лично убедиться, что с досками все в порядке. Но такой возможности нам не предоставили. По словам директора школы Н.В. Жумаевой, все доски в настоящее время находятся на ответственном хранении у организации, которая проводит ремонт. При демонтаже у одной из них был выявлен дефект. Значит, уже сейчас надо озаботиться реставрацией досок, чтобы их вид был достоен памяти героев.

Пока вопрос мемориальных досок остался открытым. Кто и за счет каких средств будет устанавливать доски на объекте культурного наследия, будут ли они там установлены – однозначного ответа мы пока не смогли получить. Но ждем!

Подготовила Татьяна Можаева