Оксана Новикова – человек-праздник!

«Мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям…» - поётся в известной песенке. Казалось бы, эти слова - её жизненное кредо. Однако внешняя праздничность - лишь яркая оболочка. Во время нашего долгого разговора на глазах Оксаны Алефтиновны, кроме искорок задорного смеха, то и дело появлялись слёзы. И не напускные, актёрские, а настоящие. Жизнь и судьба Оксаны Новиковой складывались далеко не всегда так радостно и беспечально, как может показаться со стороны. Но обо всём по порядку.

«Мозаика»

- Когда мы создавали первый театральный коллектив, ещё в поселке Войсковицы, я дала ему название «Мозаика». То есть, соединение самых разных жанров и направлений. Я с самого детства хотела заниматься всем. И петь, и играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, и танцевать, и играть на сцене. Рукоделием заниматься люблю. Особенно, когда пришлось самой делать костюмы для спектаклей. Мне всегда хочется красоты во всём, красоты и уюта.

- Как я понимаю, вы с детства мечтали стать актрисой?

- Скорее, артисткой. То есть, в более широком понимании этого слова.

- Артистические задатки от родителей?

- Вы знаете, интересная история была с бабушкой по папиной линии. Я отца видела один раз в жизни. Они расстались с мамой ещё до моего рождения. Не хочу осуждать здесь кого-либо. Это не в моих правилах. Жизнь так сложилась. И с мамой я не стремилась обсуждать эту тему. Копаться в чужих болячках, считаю, некорректно. Он служил здесь, в Учхозе. Познакомился с мамой. Потом уехал к себе, на Украину. Однако с бабушкой, его мамой, мы поддерживали отношения.

После 10-го класса я приехала к ней в Херсонскую область в гости. В доме висят портреты родственников. Смотрю, женщина на одной из старых фотографий очень похожа на меня. Оказалось, бабушкина сестра, и она как раз была актрисой. В революционные годы и после Гражданской служила в ТРАМе. Театре рабочей молодёжи, тогда они повсеместно создавались. Так что наследственное, выходит, что-то есть.

С другой стороны, по маминой линии у меня все псковские. Бабушка сумела выжить во время войны. Она – женщина со сложным характером, жестковатая по натуре. Мама была младшая в семье, ей иногда доставалось. Бабушка могла её и вожжами в сарае отходить. Но, когда я уже взрослая узнала, какие испытания пришлись на ее жизнь, многое поняла. Во время войны их село сожгли каратели, вместе с жителями. А накануне ночью бабушка решила вместе с детьми в лес уйти. Случайно спаслись. Затем перебралась в другую деревню – рядом с городом Красные Струги, который заняли немцы. Вот жители и отправили на разведку мальчишек узнать, что да как в городе делается. Среди них и сын бабушки – Коля. Увидев немцев в городе, мальчишки испугались и побежали. Им в спину стали стрелять, и Колю убили. Узнав про это, бабушка бежала 8 километров туда, а потом обратно – с мёртвым сыном на руках. А 5-летнюю дочку Валю избили ногами фашисты-охранники, когда она еду в концлагерь пленным передавала. Отбили все почки, она синяя с ног до головы была…

Наша беседа с самого начала пошла не по привычной колее интервью с артистами, когда всё ограничивается пересказом нескольких забавных баек и пожеланиями счастья в связи с очередным праздником. Мы сразу заговорили о вещах важных для каждого человека, тех, что касаются его души.

- Нет у вас ощущения, что, вырастая без отца или, тем более, без мамы, люди теряют свои корни? В определённый момент жизни не могут понять, определить себя, так как нет перед глазами, в семейной памяти, образов предков. На кого опереться, чей опыт лучше не повторять и так далее…

- Нет. Я с такой проблемой не сталкивалась. Когда отец приезжал сюда, и я его в первый и, наверное, последний раз увидела, мне было просто страшно. Какой-то незнакомый мужчина приехал на меня посмотреть. Я убежала.

- Сколько вам было лет?

- По-моему, ходила в восьмой класс. Но, раз вы задали такой вопрос, мне важно сказать вот о чём. Взаимоотношения между близкими людьми, родственниками и коллегами — вот что самое важное в жизни. Детей в школе учат чему угодно. Математике с физикой, истории и языкам, но нет предмета куда более полезного для будущей взрослой жизни – умения налаживать взаимоотношения между людьми. Испытывать чувство благодарности, например, к тем, кто тебя вырастил, чем-то тебе помог. Умения избегать конфликтов и так далее. По сути, самое важное для человека - это не политика и экономика, о которых так много говорят по телевизору, а люди, с которыми ты встречаешься ежедневно. Твои родные и близкие.

- У Чехова где-то есть высказывание: «Беда не в том, что мы ненавидим врагов, которых у нас мало, а в том, что недостаточно любим ближних, которых у нас много, хоть пруд пруди».

- Верно! Кстати, Чехова Антона Павловича, не смейтесь и не удивляйтесь, я стала понимать совсем недавно. Его пьесы мне казались скучными. Почти ничего не происходит. А я человек деятельный, мне нужно движение! И только года два назад – отпуск, море и томик пьес Чехова: надо же разобраться, почему все им восхищаются, а я спокойна? Стала перечитывать. И вдруг передо мной открылся новый потрясающий мир драматургии писателя, когда при внешней малоподвижности героев в их внутреннем мире бушуют цунами. Наконец-то «доросла» до Антона Павловича!

Артистка

- Первое моё «артистическое» воспоминание? Мне лет пять. Я стою на куриной будке у сараев. Будка - как маленькая сцена, и мы там с друзьями устраивали концерты. Танцую, пою. Пальтишко, колготки, на коленке дырка. Соседки проходят мимо:

- Оксанка! Ты кто?!

- Я артистка!

- Ничего себе! Артистка с дыркой на коленке.

Но меня это не смутило. Потому что очень нравилось выступать. Правда, при этом была девочкой крайне стеснительной. Особенно среди незнакомых людей. Помню, в детском садике, в Учхозе, воспитатели устроили танцевальный конкурс. Первый приз – воздушный шарик. Как я хотела этот шарик! А выходить боюсь! Почти до конца просидела, пока все не разошлись. Воспитатели знали, что я хорошо танцую, вытолкнули меня, наконец, на импровизированную сцену. За выступление подарили поварёшку и сковородку пластмассовые, синенькие, но шарика не досталось! Я долго переживала и винила себя за несмелость.

Печаль немедленно сменяется радостью. Вообще, всё происходящее в детстве – только в превосходных степенях. Вокзал в Войсковицах – восторг!

- У нас был великолепный старый вокзал! Там столько фильмов снято было. Старая «Анна Каренина». Она здесь, у нас, под поезд бросалась! Никита Михалков снимал «Утомлённые солнцем» тоже у нас. Скакал здесь на коне. Половина местных в массовке снялись.

Кукольный театр, студия танцев - всё опять же восхитительно!

- Я все время хотела чем-то заниматься. Тогда выбор был маленький. Мы жили в Старом Учхозе, а в Новом был кукольный кружок. Как я хотела туда попасть! Первая роль в кукольном театре – «Лисичка», потом «Мышка-норушка». Всё – главные роли. Но там не заладилось. Как ни придёшь на занятия, бумажка висит: «Преподаватель заболел». Обидно было до слёз. Я далеко от ДК жила. Но восхищение театром, его магией остались на всю жизнь.

Ещё литературой. У нас вся семья читающая. Как свободное время, бабушка, мама, я – все с книжками. В школе, если урок не интересный, книгу под стол и – в приключения! Любила Майн Рида, Фенимора Купера, Дюма и тому подобное. Литература и театр - два главных увлечения тогда и до сих пор. После школы сразу отправилась поступать в Театральный институт, что на Моховой. Естественно, не прошла конкурс. Но это было понятно сразу, как только познакомилась с другими абитуриентами. Они были на две головы выше меня. В смысле подготовки. У всех за спиной театральная студия или курсы актёрского мастерства.

- Не поступление - это был серьёзный удар по самолюбию, амбициям?

- Нет. Я всё воспринимаю так, как есть. Мне было понятно, что я не готова, значит, нужно учиться и поднимать свой уровень. У меня сейчас три ученицы работают в ведущих театрах Петербурга. Я их специально готовила, понимала, что надо для поступления. А тогда я даже не знала, кто такой режиссёр, представляете?! Думала, что это всё одна петрушка: актёрство, режиссура. Устроилась пионервожатой, нужно было где-то работать, чтобы помогать маме.

- Мама так и не вышла замуж?

- Вышла, после моего замужества.

Работала я пионервожатой, параллельно ходила на курсы актёрского мастерства. Там мне многое стало понятно, с актёрским всё хорошо было. Но во второй «заход» в театральный опять не получилось. Срезалась на экзамене по режиссуре. Конкурс был огромный. Но я опять не расстроилась. Подала документы в училище культуры, что на Гороховой. Легко поступила.

- Мечта стать артисткой по-прежнему оставалась?

- Вы знаете, ничего такого отчётливого, ясного в мыслях не было. Тогда начались времена перестройки, голодные, всё по талонам. Жили на жидкой каше из кукурузы, одевались кое-как, но время было бесконечно счастливое. Чтобы как-то прокормить себя, подрабатывала в разных местах, но основное время занимали учёба и походы в театр. От нашей общаги рукой подать и до ТЮЗа, и до БДТ, и до Малого оперного театра. У нас, студентов, были специальные «проходки» в театры. И мы всё время проводили там.

- Перестройка, 90-е, - далеко не лучшие времена для культуры...

- По распределению в 1989 году меня направили в Курский Дом культуры Волосовского района. (В этом году у меня уже 35 лет профессиональной деятельности). Дом культуры деревянный, вода из колодца, туалета нет. Но люди замечательные! На концертах в нашем холодном клубе «яблоку негде было упасть». Даже плохо сейчас представляю, как мы при температуре +6–+8 занимались зимой! Три слоя одежды, домой придешь - весь вечер «оттаиваешь». Но было столько ребят, которые к нам шли, несмотря ни на что!

Времена действительно были тяжёлые. Какая культура, когда людям выживать надо? Хотя запомнилась одна молодая женщина. Проводим мероприятие, хоровое пение. Она вздыхает так тяжело, говорит: «Скорее бы отпуск закончился. Вернусь к своим коровушкам, соскучилась». Казалось бы, людей, особенно молодёжь, палкой не загонишь в коровник или на поле что-то сажать, убирать. Но человек любит своё дело, живёт им. Это – самое важное в любой профессии.

Войсковицы

- В феврале 1989 года я организовала театральный коллектив в Войсковицах, куда приезжала по выходным. Сначала был кукольный кружок, потом он стал драматическим, эстрадным и уже много лет - образцовый театр «Мозаика». Лауреаты-перелауреаты всего и вся.

Огромное количество возможностей, особенно сегодня, вписаться в какую-то театральную структуру. Но для меня тогда всё это было тёмный лес. Очень помогла однажды Людмила Ивановна Румянцева, начальник отдела культуры Гатчинского района. Она наблюдала, как развивается мой театр, и говорит: «Оксана, давай покажем твой коллектив человеку, который отвечает за все театры в области». Приезжает женщина, интересная такая, Елена Иосифовна Брун, заведующая театральным отделом Дома народного творчества Ленинградской области. Она посмотрела наш спектакль «Принцесса на горошине» и пригласила на областной конкурс - с условием, что нужно сшить новые костюмы. Областной конкурс! Я и не знала, что такие существуют! А мы костюмы шили из того, что из дома ребята принесут. И вот за неделю до поездки нам школа отдала списанные атласные занавески. Мы их покрасили, и за два дня сшили новые костюмы. Ах, какими красивыми они нам казались!

А вот жюри костюмы не понравились. Вернее, лосины, которые нашлись в костюмерке ДК. Они тогда были толстые и довольно жесткие, поэтому собирались на коленках, ничего не сделать. Вот на эти коленки мне и указали. Было так обидно, я чуть не плакала. Это же 90-е годы. Никакого финансирования, никакой помощи… Этот горький опыт дал свои неплохие плоды. С тех пор мы научились делать костюмы практически из ничего. На следующем областном конкурсе у нас были лучшие костюмы. Главное – желание, хорошие идеи и, конечно, «золотые руки». Мне повезло, рядом нашелся человек, который обладал такими качествами - Елена Николаевна Сорокина, которая все эти годы является соавтором и воплотителем наших художественных замыслов. А архив грамот театра хранит множественные награды «За лучшие костюмы и художественное оформление».

- Тридцать лет на одном месте. А как же честолюбие? Не скучно было в небольшом посёлке?

- Нет. Мы за эти годы где только не побывали с театром – и за границей, и по России. Да и общение с людьми, я уже говорила, самое главное в жизни. Они приходят из своего проблемного мира к нам в театр, а здесь - волшебство, чудо!

У меня самое любимое занятие – наблюдать за людьми. За тем, как они меняются под воздействием искусства. Уходит печаль из глаз, появляется смех, сопереживание персонажам. Человеку стало легче на душе, пусть несколько минут, даже секунд он был счастлив. И в этом есть, пусть небольшая, но и моя заслуга. Может быть, это прозвучит слишком пафосно, но я не вижу ничего плохого в словосочетании ещё советских времён «нести культуру в массы». Я – идейная. Когда была пионеркой, комсомолкой в школе, всё было настоящее, всё всерьёз.

Кроме спектаклей, конечно, огромное количество проведенных праздников. Снегурочка, Баба Яга - кем я только не была. Это особенный вид профессии - расшевелить публику, растормошить. Но по-прежнему главное моё увлечение – работа с детьми.

- С детьми сложно находить общий язык? Они приходят к вам уже творчески ориентированные, или как родители захотят?

- Бывает по-разному. Сейчас стало значительно сложнее с детьми работать. У всех множество амбиций. Родительские чаты — это вообще отдельный разговор. Мне важно, чтобы дети, подростки общались между собой в хорошей атмосфере. Учились слышать и понимать друг друга. Сейчас же много стало детей «центропупных»…

- Центропупных?

- Ну, да. Зацикленных на себе. Есть только мои проблемы, а остальное неважно. В октябре набрала театральную студию в Гатчинском городском Доме культуры. Название сразу пришло - «Контакт». Именно контакта сейчас и не хватает между нами всеми. Ребята собрались очень интересные, подростки от 12 до 20 лет. Мне очень с ними нравится заниматься.

Наш разговор, как и положено в театральном деле, то касался смешных, приятных тем и воспоминаний, то заходил о вещах совсем не радужных, полных драматизма.

Развод с мужем: «Хороший человек, очень. Но были обстоятельства, нам пришлось расстаться».

Болезнь сына: «Я всё равно благодарна Богу за всё, что он мне дал в жизни! Когда у меня появился сын, я была самым счастливым человеком на свете! Как жаль, что многие сейчас отказываются от детей в пользу карьеры, достатка и просто собственного эгоизма. Нет в мире большего счастья, чем у матери, когда у неё на руках ребёнок».

Кроме сына занималась воспитанием приёмной дочери: «Было непросто столкнуться с детской пораненной душой, впустить в свой дом. Выслушивать порой обиды, которые накопились где-то там, когда мы и не знали друг о друге, а ты как бы виноват и должен за все ответить. Но главное, что хватило сил выпустить в жизнь уже окрепшего человека. Пусть у нее все будет хорошо. Что помогало всегда? Вера - главный стержень, опора. Хожу на службы, причастия, исповеди. Он всё знает обо мне».

Когда слушаешь такие рассказы, невольно приходит мысль, может быть, банальная, но в данной ситуации вполне уместная: «Наша страна держится исключительно на женщинах. Вот на таких, способных и счастье, и беду встречать с улыбкой. «Не было бы счастья, да несчастье помогло!» Женщинах, которые свою жизнь, полную подчас тяжелейших испытаний, не воспринимают как что-то особенное, как повод для сочувствия. «Не я одна такая. …И не такое испытывали. Ничего, живём и радуемся. Спасибо Богу за всё».

- Люблю, когда улыбаются и радуются. Пользуясь случаем, хочу пригласить жителей Гатчины и района на Масленичные гуляния, что пройдут на площадке рядом с Домом культуры. Праздник весны и надежды на обновление, на самое лучшее. Кто одинок, найдёт себе вторую половинку. Женихов и невест будет, хоть отбавляй! Глядишь, создадутся новые семьи, и в положенный срок появятся детки. Прибавится счастья у людей. Петь будем, хороводы водить, повеселимся от души! Весна идет!

Беседовал Андрей Павленко