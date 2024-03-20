Народные промыслы на современный лад

Открылась регистрация на акселератор «Ремесло+дизайн». К участию приглашаются ремесленники, мастера и художники народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Участники пройдут специальный курс, который позволит освоить различные методы и подходы к дизайну, а также разработать и создать востребованные для современного потребителя продукты.

Обучение состоит из двух частей: теоретической и практической. С 29 апреля по 23 июня пройдут лекции от ведущих экспертов в области предметного дизайна. Затем практический блок с 15 июля по 27 октября — индивидуальные занятия участников с профессиональным дизайнером.

Финальным мероприятием программы станет открытая презентация концепций капсульных коллекций участников. Тема коллекций этого года — наша семья, наша команда, наш дом.

Часть лекций будет открытой для всех желающих, актуальные анонсы будут размещаться в официальной группе проекта.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 14 апреля.

Программа «Ремесло+дизайн» разработана экспертным сообществом предприятий народных художественных промыслов и ремесел с учётом специфики продукта отрасли.

Проект «Ремесло+дизайн» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Агентства стратегических инициатив.