Юлия Трудова: «Танцуя кистью по листу...»

Юлия Трудова - родом из города Северодвинска. В 2009 году переехала в Санкт-Петербург, где окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Юлии Владимировны. Она обучалась на курсах рисунка в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, посещала мастер-классы художников-акварелистов. По её словам, на путь творчества осознанно ступила в 2020 году.

Юлия Трудова пробует себя в разных жанрах и техниках, но любимым материалом для воплощения её идей остаётся акварель. Акварель капризна и непредсказуема, но, по признанию художницы, именно эта техника позволяет ей выразить свои мысли и чувства, передать красоту момента и природы на листе бумаги.

- Танцуя кистью по листу, художник творит акварельное волшебство, на которое ни один другой материал не способен, - говорит Юлия Владимировна.

Персональная выставка Юлии Трудовой в Гатчине не зря получила название «Притяжение Севера». Одним из источников вдохновения талантливой художницы стала природа родной Архангельской земли. Юлия Владимировна в этих краях бывает почти каждое лето. Она уверена: того, кто побывал там хотя бы раз, Север манит к себе вновь и вновь. А для неё это не только родина предков, но и место силы, поэтому большая часть акварелей посвящена этому краю, в частности, живописным берегам рек Виледи и Вычегды с их деревенскими окрестностями.

Юлия Трудова — член Союза акварелистов России, Творческого союза лужских художников и Гатчинского товарищества художников, участница многих коллективных выставок. Её работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

На вернисаже в библиотеке им. А.С Пушкина, который состоялся 14 марта, Юлию Владимировну приветствовали и поздравляли с новой выставкой её друзья и коллеги по творческому цеху. Говоря о таланте художницы, отмечали как данную ей от природы даровитость, так и огромный труд и умение видеть и чувствовать мир глазами творца. Мама Юлии Трудовой, Татьяна Владимировна, прочитала замечательные стихи, посвященные акварельным пейзажам своей дочери.

На вернисаже состоялось еще одно значимое событие: председатель Гатчинского товарищества художников (ГТХ) Геннадий Садомовский торжественно вручил Юлии Трудовой билет члена ГТХ и благодарственные грамоты за участие в коллективных выставках.

Выставка акварелей Юлии Трудовой «Притяжение Севера» продлится в районной библиотеке им. А.С Пушкина до 5 апреля. Кстати, познакомиться с творчеством художницы можно не только в Гатчине. До 1 апреля в Дружногорской библиотеке проходит её выставка «Вокруг света». В библиотеке им. А.Н. Майкова в Сиверской можно посетить ещё одну персональную выставку Юлии Трудовой «Северная глубинка» (до 8 апреля).

Подготовила Юлия Лысанюк