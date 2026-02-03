Общественный совет при УМВД усилит работу с молодежью
На первом в наступившем году заседании утвержден план работы Общественного совета при УМВД России «Гатчинское» на 2026 год.
Напомним, что члены Общественного совета при УМВД не только осуществляют общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел, но и зачастую выступают инициаторами различных профилактических и патриотических мероприятий.
В 2026 году упор будет сделан на профилактику правонарушений среди молодежи. В поле зрения общественников - организация работы полиции с подростками, входящими в «группу риска», рейды, информационная кампания, патриотическое воспитание, в том числе организация посещения местных музеев подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Совет включил в план вопросы по другим направлениям, в том числе это профилактика и борьба с киберпреступлениями, декриминализация алкогольного рынка, правонарушения в экономическом секторе, правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.
В завершении заседания заместитель начальника УМВД России «Гатчинское», полковник внутренней службы Станислав Макиенков поблагодарил членов Общественного совета при УМВД и лично его председателя Геннадия Панева за проделанную работу и конструктивное взаимодействие.
Татьяна Можаева