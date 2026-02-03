Общественный совет при УМВД усилит работу с молодежью

Напомним, что члены Общественного совета при УМВД не только осуществляют общественный контроль за деятельностью органов внутренних дел, но и зачастую выступают инициаторами различных профилактических и патриотических мероприятий.

В 2026 году упор будет сделан на профилактику правонарушений среди молодежи. В поле зрения общественников - организация работы полиции с подростками, входящими в «группу риска», рейды, информационная кампания, патриотическое воспитание, в том числе организация посещения местных музеев подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Совет включил в план вопросы по другим направлениям, в том числе это профилактика и борьба с киберпреступлениями, декриминализация алкогольного рынка, правонарушения в экономическом секторе, правонарушения, связанные с оборотом наркотиков.

В завершении заседания заместитель начальника УМВД России «Гатчинское», полковник внутренней службы Станислав Макиенков поблагодарил членов Общественного совета при УМВД и лично его председателя Геннадия Панева за проделанную работу и конструктивное взаимодействие.

Татьяна Можаева