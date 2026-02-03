Репетиционный экзамен по математике в 9 классе

Репетиционный экзамен – это возможность для выпускников оценить свои знания перед реальной аттестацией, познакомиться не только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения испытания. Такие тренировки снижают риск технической ошибки в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Репетиционный экзамен проходил в школах по месту обучения девятиклассников в форме ОГЭ и ГВЭ. Длительность репетиционного экзамена составила 3 часа 55 минут, что соответствует времени, отведённому на реальный экзамен. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам можно было по желанию увеличить время на 1,5 часа.

На репетиции экзамена по математике в форме ОГЭ школьники выполняли 25 заданий. Для получения положительной отметки необходимо было набрать не менее 8 баллов, причем не менее 2 – х баллов за решение задач по геометрии.

Участникам с ограниченными возможностями, детям - инвалидам предлагалось 14 заданий, положительная отметка за ГВЭ ставится от 4 баллов. Для отдельных категорий обучающихся с ОВЗ работа состояла из 12 заданий, достаточно было набрать 3 балла.

Ученик 9 класса Илья поделился своим впечатлением: «Мне было любопытно попробовать свои силы. Сложностей не возникло, так как до этого мы прорабатывали заполнение бланков и выполнение заданий».

Проведение репетиционных работ способствует повышению уровня готовности учащихся и улучшают их навыки решения математических задач. Участие в репетиционных экзаменах помогает создать более комфортную атмосферу для будущих испытаний и научиться управлять своим временем.