Ленобласть затормозит большегрузы в апреле

Нагрузка на одну ось транспортного средства на асфальте должна быть не более 5 тонн, на гравийных и грунтовых дорогах — не более 3 тонн на ось. Контролировать проезд грузовиков будут передвижные посты весового контроля, а за движение с перегрузом предусмотрены штрафы. Просушка областных трасс вводится ежегодно и призвана убрать из основания трасс влагу, накопленную после зимы.

Протяженность сети областных трасс составляет порядка 9200 километров.

Весенние ограничения движения не распространяются в том числе:

— на международные перевозки грузов;

— на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

— на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов для животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удобрений, почты и почтовых грузов;

— на перевозку опасных грузов, а также грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

— на движение и транспортировку сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также работ по содержанию автомобильных дорог;

— на транспортные средства, используемые при транспортировании твердых коммунальных отходов;

— на движение транспортных средств при эксплуатации магистральных нефте- и газопроводов, линейных газопроводов, линий электропередачи,

— а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо-и теплоснабжения населенных пунктов Ленинградской области;

— на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

— на транспортные средства, осуществляющие перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.