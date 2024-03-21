Нацпроект помогает бизнесу

В 2019 году в Ленинградской области на базе Фонда поддержки предпринимательства заработал центр «Мой бизнес». 47-й регион стал одним из первых субъектов Российской Федерации, в которых подобные центры были созданы. Практики регионального центра «Мой бизнес» признаны одними из лучших на федеральном уровне: «Лучшая внутренняя коммуникация», «Лучшая визуальная коммуникация» и «Лучшая экосистема для бизнеса» вошли в число лидеров национальной премии в 2023 году.

За 5 лет субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам, которые планируют открыть свое дело в Ленинградской области, оказано свыше 43 тысяч услуг. Это консультации, обучение, поддержка производственной сферы, социального и женского предпринимательства и другие.

Развитие бизнеса идет хорошими темпами в том числе благодаря государственной поддержке Правительства Ленинградской области и Губернатора А.Ю. Дрозденко. На сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается 452 социальных предприятия, в 2020 году их было всего 35. Ленинградская область по промежуточным результатам 2023 года является одним из лидеров по уровню развития социального предпринимательства, занимая 4-е место по количеству социальных предприятий, опережая Москву и Санкт-Петербург.

Благодаря нацпроекту более 106 тысяч ленинградцев оформили статус самозанятых. Отдельно власти поддерживают женскую предпринимательскую инициативу, ведь более 40% самозанятых и руководителей малого бизнеса — женщины.

Исполнение основного показателя «численность занятых в сфере МСП» обеспечено раньше, чем на год. Его значение по результатам 2023 года составило 286,1 тыс. человек при плановом значении на 2024 год — 281,4 тыс. человек.

Таким образом, в Ленинградской области обеспечено опережающее достижение показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». А по итогам 2023 года регион занял первое место в России по уровню достижения целей национального проекта с учетом кассового исполнения.

Регион удостоен награды «За лучшую поддержку производителей региона» за представление наибольшего количества местных производителей среди всех регионов России на выставке-форуме «Россия» для реализации в пространстве «Универмаг», которую вручил первый заместитель Администрации Президента Российской Федерации.

На реализацию национального проекта на 2024 год выделено 97,7 млн рублей средств федерального бюджета при софинансировании из областного бюджета в размере 48,1 млн рублей.