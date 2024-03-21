Навигаторы детства

В 2023 году во всех российских школах появилась новая должность — ​советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Должность вроде бы новая, но смысл её понятен каждому. Это настоящий наставник для детей, неравнодушный посредник между администрацией школы, педагогами, родителями и учениками.

Наставники нового времени должны не только передавать знания, но и формировать духовные ориентиры молодёжи, работать с семьями из групп риска, сигнализировать о возможных проблемных моментах в развитии подростка.

— Очень символично, что после Года педагога сразу начался Год семьи. Мы, педагоги, можем решать вопросы воспитания детей только вместе с их семьями, — ​делится Мария Криушина, советник директора по воспитанию Агалатовского Центра образования Всеволожского района. — ​Наша главная задача — ​вовлечь в образовательный процесс родителей, научить взрослых и детей открыто говорить друг с другом даже на самые сложные темы. Для этого мы можем проводить лектории с участием мам и пап, привлекать психологов, развивать эмоциональный интеллект учащихся.

Для участников мероприятия организовали три интерактивные площадки. Например, на дискуссионной площадке педагоги искали ответ на вопрос — ​как привить «поколению гаджетов» неподдельный интерес к традиционным ценностям. На экспертной сессии обсуждали успешный опыт вовлечения ребят в общественную жизнь — ​будь то субботники или волонтёрство. По итогам каждой дискуссии самые яркие и полезные идеи заносились в итоговый документ — ​«Навигатор детства».

— Это наша главная цель: выработать резолюцию, которая будет распространена среди всех общеобразовательных учреждений по воспитательной работе в Год семьи, — ​пояснила проректор ЛОИРО, доцент Любовь Малыхина.

Наиболее острым получилось обсуждение вызовов, которые стоят сегодня перед педагогическим сообществом. Учителя сошлись во мнении: ​из-за обилия гаджетов у детей стали возникать реальные сложности в общении. Кто-то просто избегает разговоров — ​не только со старшими, но и со сверстниками. Этим же «страдают» и некоторые молодые родители, которым подчас проще отписаться в чате класса, чем принять реальное участие в жизни детей. А между тем формат «глаза в глаза» остается лучшим вариантом общения — ​отмечают психологи и педагоги.

Кроме того, раньше в школах проводилась профориентация, которая позволяла детям найти себя перед тем, как выйти в большой мир. Сейчас такого нет. И возвращение данной практики стало одним из предложений, которые обсудили педагоги Ленинградской области.

— В этом вопросе не менее важна принципиальность мамы и папы. Если родители на своём примере показывают заинтересованность в любимом деле, долгое время работают в своей профессии, то своим примером вдохновят и ребёнка, — ​добавила Любовь Малыхина.

Что касается успешных примеров, то здесь педагоги отметили позитивное влияние на подростков организации «Движение первых». Или, как её называют сегодня — ​пионеров нового времени. В большинстве школ есть свои ячейки движения, где мальчики и девочки учатся патриотизму, добрым делам, активной жизненной позиции.

— В Год семьи мы сделаем акцент на уважение к традициям, исторической преемственности в России, сопричастности ребят к судьбе страны. Важно, чтобы и учителя, и чиновники от образования, и общественники были едины в видении этих целей. Нам нельзя научить молодёжь чему-то, если мы сами не объединимся, — ​подытожил «Ленинградской панораме» Даниил Морозов, зампред Совета регионального отделения «Движения первых» в Ленинградской области.

Ну, а самим педагогам предложили активнее рассказывать о своей работе, в том числе в социальных сетях. Страна должна знать об этой новой профессии — ​благородной и важной! К слову, истории ленинградских советников по воспитанию можно найти «ВКонтакте» в группе «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА |Ленинградская область» или по хештегу #навигаторыдетства.

Ксения Бондаренко

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