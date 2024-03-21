Поддержка самозанятых женщин Ленобласти

Так, 5 апреля 2024 года в 10.30 в центре «Мой бизнес» (г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 3а) состоится однодневный тренинг «Личный бренд. Взлет продаж». Только 50 (!) самозанятых женщин смогут принять участие в интенсиве. Мероприятие проводится в рамках Проекта по продвижению и развитию бизнеса самозанятых женщин Ленинградской области.

На тренинге расскажут о влиянии личного бренда на рост продаж, о трендах продаж в 2024 году, а также о том, как сделать, чтобы клиент купил «здесь и сейчас».

Спикер — Алексей Перкулимов, сертифицированный коуч АСС ICF (Международная Федерация Коучинга), эксперт по работе с мышлением, мотивацией и увеличением продаж. Автор книги «Больше, чем миллионер, или Игра в деньги».

Участницы проекта смогут разместить информацию о своем бизнесе и анкету на областном сайте Фонда поддержки предпринимательства http://www.813.ru и принять участие в голосовании. Финалисты голосования, которых выберут пользователи сайта, получат информационную поддержку в интернете и СМИ.

Регистрация на проект по продвижению уже открыта: https://forms.yandex.ru/u/65b0c99c43f74f2db1a08d4a/

Остались вопросы? Звоните (812) 309-46-88 (доб.157) или пишите: https://t.me/smz47

Фото: Татьяна Савонина (Всеволожский район)