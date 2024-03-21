Сообщи, где торгуют смертью
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 18 по 29 марта 2024 года проводится первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Рубрики: Правопорядок
Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; на сбор и проверку значимой информации.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96
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