Сообщи, где торгуют смертью

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; на сбор и проверку значимой информации.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут сообщить о фактах нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96