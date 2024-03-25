Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.03.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
д. Большая Ивановка.
26.03.2024 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.
26.03.2024 с 10:00 до 17:30
Новосветское СП:
п. Новый Свет, промзона (частично).
26.03.2024 с 09:00 до 18:30
Рождественское СП:
д. Выра.
26.03.2024 с 09:00 до 18:30
Веревское СП:
д. Ивановка,
д. Романовка,
Массив «Ивановка»,
СНТ «Ижора»,
СНТ «Ручеек».
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