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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 марта 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.03.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

д. Большая Ивановка.     

 

26.03.2024 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.

 

26.03.2024 с 10:00 до 17:30

Новосветское СП:

п. Новый Свет, промзона (частично).

 

26.03.2024 с 09:00 до 18:30

Рождественское СП:

д. Выра.        

 

26.03.2024 с 09:00 до 18:30

Веревское СП:

д. Ивановка,

д. Романовка,

Массив «Ивановка»,

СНТ «Ижора»,

СНТ «Ручеек».       