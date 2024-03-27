«Диктант Победы» пройдет на суше, в море и в небе

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

«Вот уже традиционно в шестой раз в России проводится одно из самых любимых образовательных мероприятий «Диктант Победы». Сегодня, в условиях специальной военной операции, главная цель этой важной патриотической акции является объединение всех граждан России. Наше будущее зависит от единства и уважения к прошлому, знания истории своей страны. В Ленинградской области ожидается, что в «Диктанте» примут участие около 8 тысяч человек. Для написания будет развернуто более 200 площадок. Проверить знания по истории родной страны можно будет не только на базе школ или учреждений культуры, но и на таких уникальных площадках, как филиал музея «Дорога Жизни», в месте, откуда начиналось легендарное шоссе, давшее название музею. А также Фонд «Защитники Отечества», основной целью которого является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Центральной площадкой для написания «Диктанта Победы» выбран Штаб общественной поддержки в Гатчине», – отметил Координатор федерального партийного проекта «Историческая память», заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.