Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!

Образцовому самодеятельному коллективу «Театральная студия «Сказка» Гатчинского центра творчества юных почти тридцать лет. И все эти годы здесь учатся творить новые прекрасные миры дети, влюблённые в театр. Влюблённые настолько, что спустя годы и десятилетия приводят сюда уже своих собственных детей. И даже не для того, чтобы они стали настоящими актёрами или режиссёрами в будущем. Главное — радость, которую дети получают от этих занятий. Главное — внутренняя свобода, которую они впитывают в любимой студии, чтобы потом пронести через всю свою жизнь. Главное — доброта, красота и свет, которые насквозь пронизывают не только все эти сценические этюды, номера и спектакли, но и сердца самих детей.

От «Челленджера» к «Сказке»

- Театр люблю с детства, - говорит бессменный руководитель студии «Сказка» Виктория Александрова. - Когда мне было лет шесть, мама привела меня в театр оперы и балета города Алма-Аты на балет «Муха Цокотуха». Яркое и светлое ощущение от этого спектакля сохранилось у меня на всю жизнь. А тогда я страстно захотела заниматься балетом, и меня отдали на балет, куда я ходила шесть лет. Потом занималась спортом, пела в хоре, а затем пришла в театральную студию, в которой преподавала режиссер телевидения.

Театр стал любовью на всю жизнь. Виктория Николаевна Александрова окончила Казанское театральное училище. Профессия — актриса драматического театра. Спустя несколько лет, уже поселившись в Гатчине, она привела свою дочь в Центр творчества юных - в кружок английского языка, который вела Вероника Брониславовна Густайтис.

- Узнав, что я актриса по образованию, Вероника Брониславовна предложила мне организовать театральные занятия с детьми, - вспоминает Виктория Николаевна. - Директор ЦТЮ Ольга Константиновна Пименова поддержала тогда эту идею. Так появился английский театр «Челленджер», который в 1996 году преобразовался в театральную студию «Сказка».

Чем занимаются в «Сказке»?

Основной репертуар студии – этюды, сказки-сочинялки, литературно-музыкальные композиции и инсценировки произведений детских поэтов и писателей, мини-спектакли по мотивам русских народных сказок. Со сцены юные артисты говорят о том, что их волнует, чем они живут сегодня, о своих друзьях и родных, о своих мечтах, не столько играя, сколько проживая самые разные жизненные ситуации.

Тем не менее, перед ребятами ставятся вполне конкретные актерские задачи. Виктория Александрова — профессиональная актриса и учит детей всему, чем владеет сама. В студии «Сказка» занимаются сценической речью, сценическим движением, актерским мастерством.

- Я не ставлю перед собой цели сделать из детей настоящих актеров, - говорит Виктория Николаевна. - Главное, чтобы жить им было интересно. Театр — это вообще очень интересная штука. Наши ребята начинают лучше учиться в школе, хорошо знают литературу, неплохо пишут сочинения. Наши выпускники работают в самых разных профес-

сиональных сферах, но среди них есть и те, кто работает в театре.

Коллектив студии «Сказка» участвует в мероприятиях гатчинской детской библиотеки, концертах и праздниках Центра творчества юных. Содружество творческих студий — давняя и добрая традиция ЦТЮ: коллективы с удовольствием «ходят» друг к другу в гости на дни рождения, готовя замечательные творческие подарки и сюрпризы. Одним из таких подарков стало яркое и зажигательное выступление «Сказки» на 30-летнем юбилее изостудии «Рябинка», которой руководит Ольга Корельская. Выйдя на большую сцену зрительного зала, юные артисты разыграли этюд, посвящённый художникам.

Тайна «Сказки»

Студию «Сказка» хорошо знают организаторы многих детских театральных фестивалей и конкурсов России. Среди достижений студии последних нескольких лет — диплом лауреата международной премии FossArt (2019); Гран-при V Международного театрального конкурса «Триумфальная маска» (2020); диплом лауреата I степени «Всероссийской Олимпиады искусств. Северо-Запад» (2021); первые места за участие в открытом фестивале-конкурсе литературно-музыкальных композиций, посвященном Великой Победе «Когда о вас потомки говорят...», и во Всероссийском конкурсе чтецов «Войны священные страницы» (2023).

Для Гатчины все эти награды и достижения — однозначно повод для гордости.

А что же сами ребята? Что для них значит их любимая студия, какую роль она играет в их жизни, и что они собираются с этим делать дальше?

Начнем с того, что ежегодный набор в «Сказку» - едва ли не самый большой во всём Центре творчества юных: каждый раз в студию приходит около ста ребят! И эту тайну «Сказки» пытается разгадать уже не одно поколение гатчинцев.

- Я подозреваю, что разгадка — в чудом сохранившейся в Виктории Николаевне детской непосредственности, которая очень привлекает детей, - говорит руководитель изостудии «Рябинка» Ольга Корельская. - Она очень искренна с детьми. С одной стороны, она разговаривает с ними, как со взрослыми. С другой, может встать с ними на одну ступень, на их уровень восприятия и понимания. Дети тянутся к таким людям, потому что видят правду в таком общении. И, конечно, большую роль играет удовлетворение от совместной работы в студии.

Слово — сказочникам!

Понятно, что не все из ребят, пришедших в «Сказку», остаются в ней. Зато те, кто не уходит, остаются уже надолго. В студии занимаются дети от четырех лет и старше. Наблюдать за маленькими «сказочниками» из зрительного зала - сплошное удовольствие, потому что дети сами всё делают с огромным удовольствием. А ещё — они все такие разные!

Кто-то из них мечтает стать настоящим артистом, как например, 13-летняя Анастасия — очень весёлая, позитивная и добрая девчонка. В студии «Сказка» она занимается уже восемь лет.

- Когда мне было пять лет, меня привели в ЦТЮ на концерт, - говорит Настя. - Там как раз выступали ребята из цирка «Радуга» и студии «Сказка». И я сказала маме, что хочу и туда, и туда, и начала заниматься. Я очень люблю эту атмосферу и очень люблю своего преподавателя Викторию Николаевну. Мне нравится выступать на сцене, нравится, когда нам аплодируют. И я сама хочу стать актрисой или режиссёром — это моя мечта!

Для кого-то занятия в студии — еще одна ступенька к уже выбранной профессии. Шестнадцатилетняя Аня Маркова пришла в студию в сентябре прошлого года. Девушка закончила хоровое отделение музыкальной школы и собирается поступать в музыкальное училище на вокальное отделение.

- В студию пришла, чтобы потренировать навыки речи, - рассказывает Аня. - Мне очень нравится здесь. Я боюсь сцены, а здесь после первого же выступления стала ощущать себя более свободно. Я люблю петь, мне нравится выражать свои чувства через пение. Мечтаю петь в оперном театре и думаю, мне очень пригодятся полученные в студии сценические навыки. Эта раскрепощенность помогает мне и в обычной жизни: благодаря ей я стала меньше зависеть от чужого мнения...

Никите — четырнадцать лет, и он сын бывшей «сказочницы» Елены Цыгановой. Хотя почему бывшей? Елена не прерывает связи со «Сказкой» до сих пор, помогая Виктории Николаевне во многих организационных вопросах.

Никита увлёкся театром еще в детском саду, уже тогда удивляя всех своими способностями и любовью к выдумке. В «Сказку» пришёл, когда ему было восемь лет.

- Мне всё здесь нравится — и творческая атмосфера, и возможность придумывать и высказывать свои идеи, - говорит Никита. - К тому же, мы часто выступаем на самых разных сценах, что не во всякой детской театральной студии бывает. У меня стало всё получаться, я начал много выступать, часто на главных ролях, и мне хочется еще больше работать.

Никита пока ещё не решил, кем будет. Параллельно он занимается в студии бального танца «Жемчужина», при этом чувствуя склонность к техническим профессиям. В любом случае, он уверен, что увлечение театром обязательно пригодится ему в жизни.

«По щучьему веленью, по моему хотенью...»

Сейчас в студии проходят репетиции нового спектакля. Название хорошо знакомое - «По щучьему велению», а вот история получилась новая, скорее, фантазия на тему сказки.

Режиссёр на этот раз, можно сказать, приглашённый. Никита Герасимов — наш, гатчинский. По его словам, интерес к искусству появился у него в восьмом классе — кстати, тоже благодаря танцам.

- Я с детства и до сих пор занимаюсь в студии бального танца «Жемчужина», - говорит молодой режиссёр. - Танцую уже восемнадцать лет. После школы окончил Ленинградский областной колледж культуры и искусства. Обучение продолжил на отделении режиссуры и актерского мастерства любительского театра в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, в мастерской заслуженной артистки Российской Федерации Екатерины Толубеевой.

Никита решил проходить практику на третьем курсе института в студии «Сказка», а потом — уже в качестве дипломной работы — начал делать здесь постановку детского спектакля «По щучьему велению». Недавно ему исполнилось 25 лет. В среднем, Никита вдвое старше тех, кто занимается в «Сказке», но найти общий язык с ребятами ему не составляет никакого труда.

- В душе я до сих пор остаюсь ребенком, и ребята помогают мне сохранить это ощущение, - говорит он. - Благодаря детям, я чувствую прилив новых сил, мне легче сохранять позитивное настроение, не расстраиваться из-за неудач и искать что-то новое.

Но детский театр — это не только удовольствие и прекрасное настроение. Для детей это ещё и возможность в игровой форме усвоить правила поведения и важные жизненные уроки, ведь руководитель «Сказки» берёт за основу работы произведения со смыслом.

«Театр — высшая инстанция для решения жизненных вопросов» - эти слова Герцена вспомнил в беседе с нами Никита Герасимов. И действительно, на любой театральной сцене, как взрослой, так и детской, проживаются все самые важные проблемы, которые волновали людей во все времена. И даже потом, уже уходя домой после репетиции или спектакля, дети уносят с собой этот важный опыт — в этот вечер, в этот год и во всю свою такую большую жизнь...

Юлия Лысанюк