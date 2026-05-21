Геология – профессия мужественных романтиков

Цель встречи – рассказать ребятам о Приполярном Урале, увлекательной профессии геолога, которая в настоящее, чересчур рациональное время испытывает острую нужду в молодых грамотных кадрах.

Как раз в этом возрасте, в 6-7-х классах, в далекие шестидесятые годы Галина Хохлова и две ее школьные подруги ходили на занятия в геологический кружок Ленинградского Дворца пионеров и школьников, что в бывшем Аничковом дворце на Фонтанке. Галина потом выбрала режиссуру и актерское мастерство, а вот подруги, Татьяна и Валентина, поступили в Горный институт. Они не только стали геологами, но и замуж вышли за студентов-геологов. Супруг Татьяны – Алексей Николаевич Мельгунов – кандидат геолого-минералогических наук, много лет заведовал отделом геологии Урала, а потом Западной Сибири во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте им. А.П. Карпинского. Там же работают по сей день Татьяна и ее младший брат Александр Коновалов. Подруги ежегодно встречаются с одноклассниками 19 октября, как и лицеисты Царскосельского лицея, а еще в первую субботу апреля – в День геолога.

В 2008 году Татьяна возглавляла геологическую разведывательную партию, которая должна была по специальному заданию Президента РФ составить подробные геологические карты Приполярного Урала. Это самый высокогорный, самый красивый, но и самый труднодоступный район старейших на нашей планете Уральских гор. Она предложила Галине Хохловой место рабочей в партии. И хотя Галина Гертрудовна тогда служила в детском санатории «Березка», главный врач С.А. Чепелев пошел ей навстречу и разрешил взять полтора месяца отпуска за свой счет.

Так она оказалась вместе с Алексеем Мельгуновым сначала в Инте, а потом, в первых числах июля, на вертолете они добрались к месту геологического лагеря на крутом берегу излучины горной реки Щекурья, что бежит «сломя голову» с вершины ближайшей уральской горы Неройка. С собой они привезли из Инты запчасти для поломавшегося в пути одного из вездеходов.

Этот месяц, проведенный в геологической партии, полный открытий, приключений, поездок по крутым дорогам (правильней будет сказать – по бездорожью), в пеших маршрутах и «выбросах» на вездеходах в национальный парк «Югыд ва», вечеров у костра, жизни в палатке, до сих пор остается самым сильным впечатлением в 75-летней жизни Галины Хохловой. Она пришла поделиться воспоминаниями со школьниками и принесла с собой наглядные пособия (камни пьезокварца и горного хрусталя с основания Неройки, фотографии).

Алексей Мельгунов написал недавно рассказ об этом месте, назвав Приполярный Урал «Северным шедевром». А уж он много гор покорил и изучил, много красивых природных мест повидал! У Галины эти потоки чистейшей первозданной воды рек, горных озер, водопадов вызывали неудержимые потоки стихотворений, которые едва успевала записывать. Лучшие стихи были в 2010 году опубликованы в коллективных сборниках «Послание землякам» и «Время Пегаса», инициатором и составителем которых был Александр Васильевич Фаловский. А в 2020 г. появился красочный календарь с ее стихами и замечательными фотографиями Татьяны Полянской и Александра Коновалова, изданный в типографии института геологии.

Недавно на одно из стихо-творений этого цикла – «Палатки свернуты – ждет дорога, по дикой тундре крутой маршрут» – написал замечательную песню наш земляк, в прошлом военный летчик Владимир Подвязкин. Он спел ее под гитару для ребят. Ждет своего композитора и «Песня вездеходчиков», написанная специально по просьбе людей этой мужественной профессии.

Галина Хохлова также рассказала школьникам о сиверском дачнике Александре Петровиче Карпинском, который около

20 лет снимал дачу в районе Новосиверской. Это первый после Октябрьского переворота выборный президент Академии наук, прозванный «отцом российской геологии», коренной уралец из потомственной горняцкой семьи. Для всех членов Академии он был воплощением лучших ее традиций. Все его гениальные теоретические предположения теперь считаются бесспорными. Для геологии он сделал то же, что и Чарльз Дарвин в области биологии.

А.П. Карпинский – признанный мировой авторитет. Его имя носит в Петербурге институт геологии, во внутреннем садике которого стоит памятник выдающемуся отечественному ученому-геологу в полный рост. На знаменитом «Доме академиков» на Васильевском острове (наб. Лейтенанта Шмидта, 1) есть среди других ему посвященная мемориальная доска.

Особо значимое место в его исследованиях связано с девонским периодом. Думается, далеко не случайно он снимал дачу

в Сиверской.

После встречи ребята смогли задать вопросы, рассмотреть камни и фото, попытаться взять аккорды на гитаре. Надеемся, что кому-то этот рассказ и призыв в геологию западет в душу и поможет в выборе будущей профессии.