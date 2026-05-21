38% клиентов ЕИРЦ ЛО перешли на электронные квитанции

1. Подключить электронный платёжный документ

Сегодня электронный платёжный документ выбирают почти 40% клиентов ЕИРЦ ЛО (данные за апрель), в то время как остальные жители продолжают пользоваться традиционной бумажной квитанцией.

Личный кабинет ЕИРЦ ЛО позволяет получать единый платёжный документ быстрее и удобнее. Счёт появляется в ЛК сразу после формирования. История начислений всегда под рукой: жители ЛО могут проверить их в любой момент, а также передать показания счётчика, оплатить коммунальные услуги и при необходимости направить обращение специалистам.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ЕИРЦ ЛО и в одноименном мобильном приложении.

2. Регулярно передавать показания приборов учёта

Своевременная передача показаний счётчиков - одно из ключевых условий корректного расчёта коммунальных услуг. В случае регулярной передачи показаний начисления формируются на основании фактического потребления ресурсов. Если же показания не передаются, расчёт может производиться по среднему потреблению или нормативу. В таких случаях сумма начислений может оказаться выше фактического объёма потребления.

Передавать показания приборов учёта необходимо до 25 числа каждого месяца. Это позволяет отразить в квитанции актуальную информацию по лицевому счёту и обеспечить корректные начисления. Круглосуточный телефон для передачи показаний: 8 (812) 630-19-88. Функция также доступна в цифровых сервисах ЕИРЦ ЛО.

3. Следить за сроками поверки приборов учёта

Своевременная поверка приборов учёта также является важным условием корректных расчётов за коммунальные услуги. Если срок поверки прибора учёта истёк, расчёт может производиться по нормативу. В таких случаях начисления могут оказаться выше фактического потребления ресурсов. Кроме того, сейчас применяются дифференцированные тарифы, при которых стоимость коммунальных ресурсов зависит от объёма потребления. ЕИРЦ ЛО рекомендуют следить за сроками поверки приборов учёта и проводить необходимые процедуры в срок.