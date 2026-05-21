В Пироговском Университете рассказали, кто находится в группе риска по гипертонии

Какая возрастная группа подвержена большему риску развития гипертонии?

Артериальная гипертония может возникнуть в любом возрасте (детском, юношеском, молодом, среднем и пожилом), но чаще встречается у лиц среднего и, особенно, пожилого возраста.

Какие меры профилактики гипертонии существуют?

Важнейшая роль в профилактике артериальной гипертензии принадлежит: 1. следованию принципам здорового образа жизни (здоровое питание и ограничение соли, «фастфуда», регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек); 2. контролю за показателями, отражающих состояние здоровья человека; 3. регулярным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации.

Важно знать показатели, характеризующие здоровье:

1. уровень холестерина и его фракций в крови (менее 5 ммоль/л);

2. уровень артериального давления (менее 140/90 мм рт. ст.);

3. уровень глюкозы в крови (не выше 6,1 ммоль/л);

4. уровень мочевой кислоты в крови (менее 420 мкмоль/л у мужчин, менее 360 мкмоль/л у женщин);

5. индекс массы тела (оптимальный: 18,5-24,9 кг/м2);

6. окружность талии (94 см и менее у мужчин, 80 см и менее - у женщин).

Что провоцирует развитие гипертонии? Бывает ли она врожденной?

Артериальная гипертензия развивается в результате комплексного взаимодействия генетических особенностей организма человека, внешних факторов и процесса старения. На сегодняшний день установлен ряд факторов, среди которых - более старший возраст (типичны высокая частота артериальной гипертонии и повышение систолического артериального давления); ожирение и избыточная масса тела; наследственная предрасположенность (выявлено более 1000 генетических факторов и путей их реализации); чрезмерное употребление соли, алкоголя; курение, малоподвижный образ жизни; повышенный уровень глюкозы и липидов в крови и др.

Гипертония протекает бессимптомно. Есть ли все-таки какие-то способы заметить развитие заболевания на ранних стадиях?

Существует определенный набор факторов риска, выявляемых врачом при опросе пациента, а также при оценке лабораторных и инструментальных методов исследований.

Кроме этого, установлен перечень стандартных исследований, проведение которых, хотя бы однократно в год, поможет выявить отклонения в здоровье человека: клинический и биохимический анализ крови, электрокардиография.

Каждый человек может самостоятельно контролировать уровень артериального давления, массу тела, окружность талии, а при подтверждении диагноза артериальной гипертензии – необходимо принимать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом, для предотвращения развития жизнеугрожающих осложнений.

В чем человек должен ограничивать себя, чтобы не усугублять развитие гипертонии?

Важной составляющей профилактики является осведомлённость пациента о наличии у него артериальной гипертензии. Главным фактором снижения риска инсульта и инфаркта миокарда является постоянный контроль артериального давления (АД) и поддержание его на уровне менее 140/90 мм рт.ст. Поэтому очень важен самостоятельный контроль уровня артериального давления в домашних условиях с использованием сертифицированных аппаратов для его измерения и ведения записи о цифрах АД в дневнике самоконтроля.

Всем пациентам рекомендовано изменить неправильный режим; использовать любую возможность для повышения физической активности (подъем по лестнице вместо использования лифта, удлинение пеших маршрутов и др.); отказаться от курения и чрезмерного употребления соли и продуктов её содержащих (полуфабрикаты, переработанные и консервированные продукты, колбасные изделия, копчености, маринады, кетчуп, соусы и др.); избавиться от привычки досаливать пищу за столом и удалить солонку; избегать ситуаций, провоцирующих повышение уровня артериального давления.

Почему советуют, в частности, употреблять меньше соли?

Избыточное употребление соли является одним из ключевых пищевых факторов риска повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Слишком большое содержание соли и натрия в пище способствует задержке воды в организме, повышению объема циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на почки и приводит к повышению артериального давления.