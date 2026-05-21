В Пироговском Университете рассказали, кто находится в группе риска по гипертонии
17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией. Кто находится в группе риска и почему избыток соли повышает риск гипертонии рассказывает Вера Николаевна Ларина — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет).
Какая возрастная группа подвержена большему риску развития гипертонии?
Артериальная гипертония может возникнуть в любом возрасте (детском, юношеском, молодом, среднем и пожилом), но чаще встречается у лиц среднего и, особенно, пожилого возраста.
Какие меры профилактики гипертонии существуют?
Важнейшая роль в профилактике артериальной гипертензии принадлежит: 1. следованию принципам здорового образа жизни (здоровое питание и ограничение соли, «фастфуда», регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек); 2. контролю за показателями, отражающих состояние здоровья человека; 3. регулярным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации.
Важно знать показатели, характеризующие здоровье:
1. уровень холестерина и его фракций в крови (менее 5 ммоль/л);
2. уровень артериального давления (менее 140/90 мм рт. ст.);
3. уровень глюкозы в крови (не выше 6,1 ммоль/л);
4. уровень мочевой кислоты в крови (менее 420 мкмоль/л у мужчин, менее 360 мкмоль/л у женщин);
5. индекс массы тела (оптимальный: 18,5-24,9 кг/м2);
6. окружность талии (94 см и менее у мужчин, 80 см и менее - у женщин).
Что провоцирует развитие гипертонии? Бывает ли она врожденной?
Артериальная гипертензия развивается в результате комплексного взаимодействия генетических особенностей организма человека, внешних факторов и процесса старения. На сегодняшний день установлен ряд факторов, среди которых - более старший возраст (типичны высокая частота артериальной гипертонии и повышение систолического артериального давления); ожирение и избыточная масса тела; наследственная предрасположенность (выявлено более 1000 генетических факторов и путей их реализации); чрезмерное употребление соли, алкоголя; курение, малоподвижный образ жизни; повышенный уровень глюкозы и липидов в крови и др.
Гипертония протекает бессимптомно. Есть ли все-таки какие-то способы заметить развитие заболевания на ранних стадиях?
Существует определенный набор факторов риска, выявляемых врачом при опросе пациента, а также при оценке лабораторных и инструментальных методов исследований.
Кроме этого, установлен перечень стандартных исследований, проведение которых, хотя бы однократно в год, поможет выявить отклонения в здоровье человека: клинический и биохимический анализ крови, электрокардиография.
Каждый человек может самостоятельно контролировать уровень артериального давления, массу тела, окружность талии, а при подтверждении диагноза артериальной гипертензии – необходимо принимать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом, для предотвращения развития жизнеугрожающих осложнений.
В чем человек должен ограничивать себя, чтобы не усугублять развитие гипертонии?
Важной составляющей профилактики является осведомлённость пациента о наличии у него артериальной гипертензии. Главным фактором снижения риска инсульта и инфаркта миокарда является постоянный контроль артериального давления (АД) и поддержание его на уровне менее 140/90 мм рт.ст. Поэтому очень важен самостоятельный контроль уровня артериального давления в домашних условиях с использованием сертифицированных аппаратов для его измерения и ведения записи о цифрах АД в дневнике самоконтроля.
Всем пациентам рекомендовано изменить неправильный режим; использовать любую возможность для повышения физической активности (подъем по лестнице вместо использования лифта, удлинение пеших маршрутов и др.); отказаться от курения и чрезмерного употребления соли и продуктов её содержащих (полуфабрикаты, переработанные и консервированные продукты, колбасные изделия, копчености, маринады, кетчуп, соусы и др.); избавиться от привычки досаливать пищу за столом и удалить солонку; избегать ситуаций, провоцирующих повышение уровня артериального давления.
Почему советуют, в частности, употреблять меньше соли?
Избыточное употребление соли является одним из ключевых пищевых факторов риска повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Слишком большое содержание соли и натрия в пище способствует задержке воды в организме, повышению объема циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на почки и приводит к повышению артериального давления.