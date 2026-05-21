44 медали гатчинских легкоатлетов

Участие приняли 289 сильнейших молодых спортсменов региона. Отлично себя проявили представители Гатчинского округа – воспитанники Гатчинской спортивной школы № 1 и Коммунарской спортивной школы. Они завоевали 44 медали разного достоинства.

Спортсмены из Гатчинской спортивной школы № 1 завоевали 28 медалей: 13 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.

В категории до 16 лет на пьедестал почета поднялись:

- среди юношей: Дмитрий Федотов – первое место в прыжке в длину и третье место в беге на 100 м; Илья Сотниченко – третье место в прыжке в высоту;

- среди девушек: Ангелина Бардышева – первое место в толкании ядра и второе место в метании копья; Мария Уланова – первое место в прыжке в длину; Анастасия Короткова – второе место в беге на 100 м с барьерами и второе место в прыжке в длину; Алина Васильева – третье место в беге на 100 м; Злата Николаева – третье место в прыжке в высоту.

Победители и призеры Первенства Ленинградской области в категории до 18 лет:

- среди юношей: Валентин Михайлов – первое место в беге на 400 м с барьерами и третье место в беге на 110 м с барьерами; Максим Соколов – первое место в толкании ядра; Андрей Федотов – второе место в беге на 110 м

с барьерами; Егор Хальяк – третье место в беге на 400 м с барьерами.

- среди девушек: Ксения Первых – первое место в толкании ядра и в метании копья; Дарья Катаева – первое место в беге на 800 м и второе место в прыжке в высоту; Мария Малышева – первое место в беге на 100 м с барьерами и на 400 м с барьерами; Александра Боярова – первое место в беге на 1500 м; Мария Гасенина – первое место в прыжке в длину; Дарья Боголепова – первое место в прыжке в высоту; София Грозовская – второе место в беге на 100 м с барьерами и второе место в прыжке в длину; Маргарита Попова – второе место в метании копья; Дарья Короткевич – третье место в беге на 100 м.

Спортсмены из Коммунарской спортивной школы завоевали 16 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.

В категории до 16 лет на пьедестал почета поднялись:

- среди юношей: Ярослав Гренадеров – первое место в беге на 110 м с барьерами и на 300 м с барьерами; Максим Хорьков – второе место в беге на 110 м с барьерами; Ростислав Гренадеров – второе место в прыжке в длину; Захар Козырев – второе место в толкании ядра; Михаил Болотин – третье место в прыжке в длину.

- среди девушек: Валерия Гарилевич – первое место в беге на 300 м с барьерами и третье место в беге на 100 м с барьерами.

Победители и призеры Первенства Ленинградской области в категории до 18 лет:

- среди юношей: Виталий Болотин – первое место в беге на 200 м и второе место в беге на 100 м; Дмитрий Клементьев – первое место в прыжке в длину; Ярослав Антипов – второе место в прыжке в длину; Кирилл Белавин – третье место в беге на 100 м и на 200 м.

- среди девушек: Анжелика Вересова – первое место в беге на 100 м и на 200 м.

Поздравляем победителей и призеров и благодарим тренеров за подготовку спортсменов.

Фото: Федерация легкой атлетики Ленобласти