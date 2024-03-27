Педагогические династии представят СЗФО на финале конкурса «Это у нас семейное»

Все команды уверены: в конкурсе «Это у нас семейное» помогают победить не только знания. Проявить себя им помогли педагогический опыт, широкий кругозор, развитый эмоциональный интеллект и умение работать в команде.

Команда Юзвик из Ленинградской области представляет собой целое звено педагогической династии, общий стаж в которой почти 160 лет. Сейчас три члена команды – мама, папа и средний сын – работают в Муринском Центре образования: мама Татьяна – учителем русского языка и литературы, папа Кузьма учит детей с ограниченными возможностями здоровья читать и писать, 22-летний Никита преподает биологию и географию. Старший – 28-летний Евгений работает учителем начальных классов в Санкт-Петербурге. Младший Елисей пятиклассник.

Педагогическая династия Юзвик-Винокуровых началась с прабабушки Александры, уроженки I Кангаласского наслега Среднеколымского района Якутской АССР. В 1930-х она учила и взрослых, и детей чтению, счету и письму. Дедушка Валериан Винокуров работал преподавателем русского языка и литературы в школе поселка Сылгы-Ыытар, заведующим городским интернатом Среднеколымска. Его супруга Мария Иннокентьевна работала воспитателем и заведующей детского сада в Среднеколымске.

Их дочь Татьяна Юзвик, окончив университет, начала свой педагогический путь в школе Якутска. В 2017 году семья переехала в Мурино. И на конкурсе «Это у нас семейное» в числе прочих представляла Ленинградскую область.

Объявление о старте конкурса «Это у нас семейное» Татьяна увидела случайно и сразу поняла: нужно подавать заявку. Семья поддержала, как и любую мамину инициативу. Команда успешно прошла дистанционные, а затем и очные испытания.

«Нас переполняют колоссальные эмоции, счастье и гордость за нашу семью. Мы понимали, что большая конкуренция, участвует много команд, и все они достойны победы. Очень хотелось стать лучшими, но на площадке мы поняли: самое дорогое – это весело и увлекательно провести время вместе. Мы участвовали в прекрасных конкурсах и слушали очень интересные лекции, очень многое узнали о себе. Конкурс «Это у нас семейное» действительно народный, думаем, что каждая семья должна в нем участвовать», – уверена Татьяна Юзвик.

Она считает, что при выполнении заданий помог девиз – семейная фамилия, которую можно представить как аббревиатуру: Ю – юмор, с ним всегда легче и веселее, З – забота о близких, В – верность своей семье, традициям и ценностям, И – интерес к любому делу, К – команда.

Сейчас команда готовится к финалу и, конечно, хочет выиграть главный приз. Но все-таки главная цель – это бесценное время с родными и близкими.

В семейной команде Игликовых, Минеевых и Вахрушевых из Санкт-Петербурга восемь участников, четверо из них учителя. Педагогическая династия началась еще с прабабушки, а бабушка Гузель очень хотела быть похожей на маму, которая 42 года проработала в школе учителем русского языка и литературы. Поэтому над выбором профессии долго не думала, и даже постоянные переезды с мужем-военным Габбасом не изменили ее решения.

Гузель работала учителем химии в школах Хабаровска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Ее дочки Алия и Асель тоже стали педагогами, хоть и не сразу. Алия пришла работать в школу, когда поняла, что легко находит общий язык с детьми, и общение с ними доставляет радость. Асель преподавала танцы и музыку малышам, еще учась в институте на горного инженера. Получив диплом, решила, что хочет быть не нефтяником, а педагогом дополнительного образования. Вскоре вышла замуж за учителя музыки Валерия. Что символично, пара зарегистрировала брак в Год педагога и наставника.

Брат Алии и Асель Самат учится на химика-технолога, не исключено, что он тоже свяжет жизнь с преподаванием.

Объявление о старте конкурса «Это у нас семейное» увидела бабушка Гузель, с которой, как уверяют дети, никогда не бывает скучно. Заручившись согласием семьи, она подала заявку, а на дистанционном этапе увлеклась уже вся команда. Неожиданно прошли в полуфинал, затем вышли в финал: оказалось, на испытаниях нужны как раз те качества, которые должны быть у хорошего педагога.

«На конкурсе основной упор был сделан на креативное мышление, творчество и быструю реакцию. Это то, что нам нужно в ежедневной работе: уметь увлечь за собой и организовать команду, быстро среагировать и найти выход из любой ситуации. Нам очень помогли наша сплоченность, креативность, эрудированность. Мы хотели быть самыми яркими и активными на полуфинале и даже придумали свой собственный наряд», – говорят Игликовы, Минеевы и Вахрушевы.

Сейчас они с нетерпением ждут поездки в Москву – это будет первое большое путешествие семьи в новом составе.

В семье Костицыных-Олехнович из Санкт-Петербурга три поколения учителей. Бабушка Галя и двоюродный дедушка Володя преподавали математику и историю в школе, их общий стаж – 80 лет. Дедушка Саша вел ОБЖ. Бабушка Аля и дедушка Олег воспитали замечательных детей, каждый из которых получил высшее образование. Трое из них до сих пор работают в вузах.

Мама Мария – кандидат психологических наук. После 20 лет работы в Санкт-Петербургском государственном университете она решила заняться более прикладными вещами и стала учить руководителей в корпоративных университетах. Папа Николай, кандидат экономических наук, помогает компаниям развивать управленческие команды в качестве консультанта и бизнес-тренера.

Дети Дамир и Даша пошли по родительским стопам. Несмотря на юный возраст, уже попробовали себя в педагогике: Даша с 7 лет ведет для подружек мастер-классы по рисованию, бисероплетению, мультипликации и даже японскому языку. Дамир проводит мастер-классы по кулинарии.

Когда Николай и Мария увидели объявление о старте конкурса «Это у нас семейное», сразу поняли: это соревнование создано специально для них. Ведь их главные принципы по жизни – это СО-знание (стремление учиться и передавать знания), СО-творчество (страсть к творчеству и искусству, которая передалась от прадеда-художника) и СО-бытийность (стремление организовывать праздники для семьи и друзей).

«Конечно, мы победили не только благодаря удаче. Нам еще очень помог спортивный настрой и драйв. Мы радовались, что оказались на таком мероприятии и старались получать максимальное удовольствие от процесса. А еще пригодился наш профессиональный опыт, мы доверяли тому, кто брал на себя ответственность в конкретных заданиях. Например, Даша выстроила процесс при решении логической задачи, а Дамир выручил в экстремальной ситуации, когда за полминуты до конца задания нам пришлось все делать заново», – говорит Николай Костицын.

Теперь главная задача – подготовиться к финалу, который состоится в День семьи, любви и верности.

Окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Первое мероприятие состоялось с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. 5-7 апреля в Екатеринбурге пройдет полуфинал Уральского федерального округа, 18-21 апреля в Ростове-на-Дону состоятся окружные полуфиналы для участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также новых регионов страны – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 9 по 11 мая состязания среди команд Дальневосточного федерального округа пройдут в Хабаровске, с 16 по 19 мая в Москве встретятся семьи ЦФО, с 30 мая по 2 июня в Уфе – команды Приволжского федерального округа.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.