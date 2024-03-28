«Госуслуги» помогают взыскивать алименты

С начала года Гатчинским отделением Управления федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области возбуждено 15 уголовных дел по части 1 статьи 157 УК РФ в отношении неплательщиков средств на содержание детей. По статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов составлено 34 административных протокола. Многие алиментщики продолжают скрываться – в розыске на данный момент находится 109 должников. Тем не менее, кропотливая работа гатчинских приставов приносит свои плоды, и после привлечения к административной и, тем более, уголовной ответственности у многих должников «просыпается совесть»: граждане начинают платить.

- В отношении одного нерадивого отца, задолжавшего своему несовершеннолетнему ребенку 480 тысяч рублей, Гатчинским районным отделом судебных приставов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, – рассказывает судебный пристав-исполнитель Гатчинского отделения УФССП Надежда Синица. – Уголовное дело с обвинительным актом было направлено в Гатчинский городской суд, но еще до вынесения судебного вердикта обвиняемый погасил всю задолженность по алиментам, и уголовное дело было судом прекращено.

- Административные протоколы тоже имеют воздействие?

- Безусловно. Общая задолженность по алиментам одного гражданина составляла 510 тысяч рублей, и после привлечения к административной ответственности этот гражданин полностью перечислил всю сумму взыскателю. Долг был погашен.

28-летняя мать двоих маленьких детей, лишенная родительских прав, не платила ни копейки в течение девяти месяцев – с момента вынесения решения суда о взыскании с нее алиментов. Муж у нее – такой же алиментщик, дети живут с бабушкой. Мы провели работу с ними обоими, супруг встал на учет в Центре занятости населения, его жена – в процессе. Оба предупреждены об уголовной ответственности за неуплату алиментов, и предупреждение возымело действие: должники начали предпринимать какие-то шаги.

В прошлом году к нам пришло исполнительное производство из Череповца: с 2012 года там не могли найти должника, пока в 2023-м он не переехал в Гатчину. Здесь ему пришло уведомление через «Госуслуги» от нашей службы, и мужчина сразу же явился. Мы его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, и он стал выплачивать деньги на содержание ребенка – в полном объеме, по 20 тысяч рублей в месяц. Задолженность за много лет скопилась большая – свыше миллиона, и он старается ее гасить. А в качестве наказания ему назначили обязательные работы.

Вообще, долги по алиментам в этом году стараются гасить многие…

- Что повлияло?

- Наша работа. Мы объясняем, что алиментная задолженность чревата санкциями: может последовать арест имущества и банковских счетов, может быть наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем, ограничен выезд заграницу. Люди проявляют сознательность.

- Какой самый большой долг по алиментам на сегодняшний день?

- 2 млн 600 тысяч рублей – на одного ребенка. И надо понимать, что по достижении ребенком 18 лет алиментные долги не списываются. Задолженность рассчитывается судебным приставом на день совершеннолетия ребенка, выносится постановление, данный документ передается в долговую группу, и взыскивается задолженность по алиментам, только уже без текущих платежей. Но некоторые ведут настолько аморальный образ жизни, что взять с них буквально нечего, и тогда идет накопление долга…

Кстати, количество исполнительных производств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось.

- Алиментщики стали более добросовестными?

- Некоторые заключают мировое соглашение, иногда сами взыскатели не хотят связываться. Что подметили приставы: благодаря сайту «Госуслуги» намного больше должников стали реагировать сразу. Получив постановление о возбуждении исполнительного производства через «Госуслуги», граждане сами к нам приходят со справкой с места работы или с документами, подтверждающими самозанятость, и начинают платить.

- Сколько платят неработающие?

- Если должник официально не работает и не самозанятый, он пишет объяснительную, мы даем ему квитанцию с реквизитами нашего депозита (все денежные средства проходят через депозит службы судебных приставов), и он выплачивает алименты самостоятельно как неработающий. Размеры алиментов исчисляются исходя из размера средней заработной платы в стране. На сегодняшний день эта сумма составляет 103815 рублей. Соответственно, платеж на одного ребенка в месяц – 25923 рубля, на двоих – 34605 рублей. И если до 2022 года можно было платить, условно, три рубля в месяц, чтобы не привлекли к ответственности, то теперь этот номер не пройдет. Согласно законодательству, к административной ответственности алиментщик привлекается даже в том случае, если он платит, но несоизмеримо маленькую сумму. И такие прецеденты есть. По статье 5.35.1 КоАП РФ привлекались граждане, платившие вместо двадцати тысяч рублей десять.

Екатерина Дзюба