«Сертификат молодожёнов» - в подарок молодым семьям Ленинградской области
В Ленинградской области в Год семьи введена новая мера поддержки: губернатор утвердил «Сертификат молодоженов», дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных.
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Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГСах вместе со свидетельством о заключении брака. Репродуктивное здоровье можно будет проверить в Перинатальном центре Ленинградской области.
Указом Президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.
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