«Сертификат молодожёнов» - в подарок молодым семьям Ленинградской области

Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГСах вместе со свидетельством о заключении брака. Репродуктивное здоровье можно будет проверить в Перинатальном центре Ленинградской области.

Указом Президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.