100 предпринимателей Северо-Запада стали лауреатами премии «Любимый малый бизнес»

Конкурсанты представили свои успешные инициативы из крупнейших центров экономической активности: Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска, Сыктывкара и Калининграда.

По итогам голосования жюри выбрало десять сильнейших участников, которые представят Северо-Запад в финале общероссийской премии «Любимый малый бизнес» в Москве. Среди них: дайвинг-центр «Либерти» (спорт, образование и развитие, Санкт-Петербург), Paolo Creatore (ритейл: товары для дома, Санкт-Петербург), Елки-палки (торговля на маркетплейсах, Череповец), Антисервис (сервис и ремонт, Санкт-Петербург), конный клуб Лада (сельское хозяйство и животноводство, Санкт-Петербург), ШЕРП/АРХАНТ (сервис и ремонт, Санкт-Петербург), bodo (российский бренд одежды для детей и подростков, индустрия моды и текстиля, Боровичи, Новгородская область), Anna Pekun (индустрия моды и текстиля, Санкт-Петербург), Поматти (ритейл: продукты питания, Калининград), ОПТИПРОМ-А (торговля на маркетплейсах, Архангельск).

Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«В этом году более 4000 предпринимателей Северо-Запада прислали заявки на участие в премии. Эта цифра говорит о здоровой конкуренции и высоких амбициях нашего бизнес-сообщества. Премии Сбера всего три года, но за это время она стала трамплином для тех, кто ставит цели и не боится их достигать. Такие мероприятия — отличный повод показать, какой вклад предприниматели вносят в развитие региона.

Анна Пекун, соосновательница и креативный директор бренда одежды ANNA PEKUN:

«Премия «Любимый малый бизнес» от Сбера играет важную роль в развитии фешн-сегмента: помогает расти, объединять профессионалов, обмениваться опытом, находить новые контакты и сильных партнёров. Благодаря таким проектам небольшие модные бренды укрепляют свои позиции, индустрия оживает и задаёт по-настоящему устойчивые тренды».

Денис Скорняков, генеральный директор сети ресторанов Bona Capona:

«Мы 14 лет выстраиваем систему: команда, продукт, гостеприимство. И только когда все три опоры работают вместе, появляется результат. Премия Сбера — это возможность рассказать об этом подходе, чтобы осознанное предпринимательство росло не только в Москве или Петербурге, но и в масштабе всей страны. Спасибо за надежное многолетнее партнерство, за поддержку малого бизнеса. Важно, что нас замечают и дают возможность заявить о себе на федеральном уровне».

Денис Илатовский, директор ООО «Бобёр» (специализация):

«В 2025 году мы усилили фокус на понимании клиентских процессов, повышении их эффективности и безопасности, а также на поддержке технологического суверенитета. Уже сегодня мы предлагаем проверенное российское оборудование. Участие в премии «Любимый малый бизнес» для нас — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Благодарим Сбер за поддержку и развитие предпринимательства».

