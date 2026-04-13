Фестиваль экокино из Волосово стал партнёром нацпроекта

Фестиваль «День детского экологического кино России» Фонда «Вторресурс» стал финалистом национальной премии «Наш вклад» — и получил статус партнёра нацпроекта «Экологическое благополучие».

Всё началось в 2014 году с локальной инициативы, которая при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области и Правительства региона выросла до всероссийского уровня. 

В прошлом году впервые фестиваль прошел с международным участием — показав фильмы из Казахстана и Беларуси. Всего на конкурс прислали 119 фильмов из 42 регионов РФ, а за все годы — более 15 000 фильмов.

«Социальный проект Ленобласти — признанный пример для НКО по всей России. Эта победа — не просто награда, а знак того, что наша региональная система поддержки помогает инициативам расти. И фестиваль из Волосово — лучшее подтверждение», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

Приём заявок на новый сезон фестиваля открыт до сентября. Подробности в группе проекта.