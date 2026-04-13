Роскосмос открыл на Госуслугах приём заявлений в отряд космонавтов

Требования к будущим космонавтам

гражданство РФ

возраст до 35 лет, вес 50—90 кг, рост 150—190 см

высшее образование (специалитет или магистратура) из утверждённого перечня и стаж работы по специальности не менее 3 лет

владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком

отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость

другие

Как стать космонавтом

Подайте заявление на Госуслугах.

Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы.

Дождитесь приглашения на очный отбор.

Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов. Нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.

Дождитесь решения межведомственной комиссии.

Если успешно пройдёте отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.