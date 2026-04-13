Роскосмос открыл на Госуслугах приём заявлений в отряд космонавтов
Путь к звёздам начинается на Госуслугах! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.
Требования к будущим космонавтам
- гражданство РФ
- возраст до 35 лет, вес 50—90 кг, рост 150—190 см
- высшее образование (специалитет или магистратура) из утверждённого перечня и стаж работы по специальности не менее 3 лет
- владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком
- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость
- другие
Как стать космонавтом
Подайте заявление на Госуслугах.
Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы.
Дождитесь приглашения на очный отбор.
Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов. Нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.
Дождитесь решения межведомственной комиссии.
Если успешно пройдёте отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.
