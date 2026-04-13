Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Роскосмос открыл на Госуслугах приём заявлений в отряд космонавтов

Путь к звёздам начинается на Госуслугах! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.

Рубрики:  Общество

Требования к будущим космонавтам

  • гражданство РФ 
  • возраст до 35 лет, вес 50—90 кг, рост 150—190 см
  • высшее образование (специалитет или магистратура) из утверждённого перечня и стаж работы по специальности не менее 3 лет
  • владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком
  • отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость
  • другие 

Как стать космонавтом

Подайте заявление на Госуслугах. 

Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы. 

Дождитесь приглашения на очный отбор.

Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов. Нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.

Дождитесь решения межведомственной комиссии. 

Если успешно пройдёте отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.