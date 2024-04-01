Старт записи в 1 класс: на Госуслугах подано на треть заявлений больше, чем в прошлом году

Благодаря возможности заранее создать черновик заявления в Свердловской области в момент старта приёмной кампании был установлен рекорд: родители подавали заявления с пиковой скоростью 2600 штук в секунду.

Топ регионов по поданным заявлениям

· Свердловская область — 29,1 тыс.

· Санкт-Петербург — 21 тыс.

· Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 16,6 тыс.

· Самарская область — 16,1 тыс.

· Челябинская область — 13,2 тыс.

Подать заявление в 1 класс в школу по адресу прописки или в другую школу, если у ребёнка есть льгота, можно до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября будет возможность выбрать учебное заведение в другом районе. Места распределяются в соответствии с очерёдностью подачи заявлений.

Сервис Госуслуг по записи детей в 1 класс разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Он доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, там подать заявление в школу можно на региональных порталах.