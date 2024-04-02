3 апреля на территории Ленинградской области сойдутся все погодные сезоны

«Днем 3 апреля на территории Ленинградской области сойдутся сразу все погодные сезоны, бывает же такое, но очень редко. Так что в нашем регионе ожидается уникальный случай, - сообщает Александр Колесов в своем Телеграм-канале. - Когда на северо-западе области температура будет отрицательной, до -2 гр., то на юго-востоке области воздух прогреется до +13…+16 гр. Когда на Карельском перешейке уже будет снег и метель с сильным северо-восточным ветром, то в районе Тихвина на юго-востоке области вероятна гроза.

Между зимой и летом расположится зона весенне-осенняя, это район Санкт-Петербурга, Кингисеппа, тут ожидаются перепад температуры, дожди, переходящие в снег, кроме этого налипание мокрого снега, ледяной дождь, как следствие его гололед. Что в итоге будет преобладать, трудно сказать, главное, что вечером всё это перейдет в зиму с «минусом» и снежным покровом».





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