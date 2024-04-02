Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.04.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

д. Шпаньково,

СНТ «Красная нить».

 

03.04.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Руново,

п. Высоключевой, ул. Льва Толстого.

 

03.04.2024 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

п. Вайялово.

 

 

03.04.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Семрино, 9 линия д.1-8.

 