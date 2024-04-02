Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
03.04.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
д. Шпаньково,
СНТ «Красная нить».
03.04.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Руново,
п. Высоключевой, ул. Льва Толстого.
03.04.2024 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
п. Вайялово.
03.04.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Семрино, 9 линия д.1-8.
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