Гатчинцы – лауреаты международного конкурса «Парад планет»

Гатчинцы приехали на конкурс большой командой, большинство в которой представляли ученики класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 под руководством Михаила Шиловского и Евгения Логашова.

Организаторы фестиваля-конкурса – общественное фестивальное движение «Дети России». Конкурс очень насыщенный. За два дня в различных номинация свое мастерство показали около 1700 детей. В жюри работали известные люди, настоящие профессионалы, и тем ценнее для конкурсантов была их оценка.

Насколько яркими и эмоциональными были выступления гатчинцев, можно судить и по восторженным откликам поклонников, и по видео, и по фотографиям, разлетевшимся по интернету.

Лауреатами первой степени в номинации эстрадный вокал, возрастная категория 12-13 лет, стали квартет «Арт-кадет», новая группа «Мама23», вокалисты Даниил Яковлев и Владислав Резников.

Еще один ученик Гатчинской школы №11 и Детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова Андрей Чернов (педагог Анатолий Мещеряков) был удостоен звания лауреат первой степени в номинации инструментальное исполнительство (балалайка).

Также диплом лауреата первой степени вручен 4-класснику Ивану Разживину, участнику вокальной студии «Маленькая страна» (руководитель Лилия Линник) Гатчинского Дома культуры.

Лауреатами второй степени в номинации эстрадный вокал стали еще две ученицы класса начального эстрадного мастерства Гатчинской школы №11 - Настя Макаровская и Полина Ярцева и ученица Веревской школы Сафия Вильданова, представлявшая на конкурсе Санкт-Петербургскую творческую мастерскую.

- Мы не делали ставку на победу, а просто готовились к рабочей поездке. И впервые она имела столь ошеломляющий успех. С радостью и гордостью хочу отметить феерическое выступление группы «Мама23», - сказал Михаил Шиловский. - Коллектив был приглашен на открытие международного фестиваля с песней «Весенний дождь», а после победы по решению жюри блистал на заключительном Гала-концерте победителей. В группе четыре семиклассника: два гитариста, клавишник и солист Никита Галушкин. Сейчас читаю отзывы и вижу, что Никиту называют «вторым Юрием Шатуновым». Это не совсем так. Мы сделали не продолжение «Ласкового мая», а, скорее, «копию» коллектива «Мама» конца 1980-х годов, а «Мама23», потому что создали его с 2023 году.

Михаил Шиловский напомнил историю рождения популярного в самом начале 1990-х коллектива «Мама». В марте 1989 года, еще находясь в составе группы «Ласковый май», композитор Сергей Кузнецов и клавишник Александр Прико, воспитанник детского дома Оренбургской области, записали магнитоальбом «Взрослые», а вскоре, покинув известный коллектив, создали свою собственную музыкальную группу - «Мама». И, кстати, некоторые хиты «Ласкового мая» до Юрия Шатунова впервые исполнил именно Александр Прико. Поэтому, по мнению руководителя коллектива «Мама23», Никита Галушкин сам по себе талантливый мальчик, а если и похож, то скорее на Александра Прико.

- От всех участников фестиваля выражаю сердечную благодарность руководителю Гатчинского райпо Михаилу Заславскому, руководителю профсоюзной организации Гатчинского образования Валентине Криворук, директору школы №11 Раисе Василиу, родителям наших учеников и всем, кто поддерживал и помогал в организации поездки, - поблагодарил Михаил Шиловский.

В Гатчинском районе сольный концерт группы «Мама23» пройдет в апреле в поселке Новый Свет на сцене культурно-досугового центра «Лидер». Следите за афишами!

Татьяна Можаева