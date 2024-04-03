На небосклоне Ленинградской области зажглись «Хрустальные звездочки»

«Хрустальные звездочки» - это уникальный проект, призванный выявлять, объединять и поддерживать одаренных детей из семей сотрудников Службы судебных приставов и иных государственных структур. Фестиваль ведёт свою историю с 2008 года и стал добрым спутником ведомства. Добрая традиция «Хрустальных звездочек» - выступление финалистов конкурса на лучших концертных площадках страны вместе с выдающимися мастерами искусств.

В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие более 60 детей сотрудников службы, правоохранительных органов, а также подшефных ресурсных центров. Юные дарования состязались за победу в 3 номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Исполнительское мастерство». В конкурсе приняли участие как постоянные участники и лауреаты регионального этапа конкурса, так и новое подрастающее поколение талантливых исполнителей.

В жюри конкурса вошли высококвалифицированные эксперты Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества», члены Общественного совета при Управлении Дамир Нуретдинов и Елена Москаль, деятель культуры, композитор и сценарист Андрей Иванов, руководящий состав территориального органа. Председателем жюри стал главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков.

Решением жюри в номинации «Вокал» победителями признаны Ермолина Галина с песней «Журавленок» в 1 возрастной группе, Скобелева Ксения с песней «Встанем!» во 2 возрастной группе. В номинации «Хореография» отмечены танцевальный коллектив «Колибри» c композицией «Лети лето» в 1 возрастной группе и танцевальный коллектив «Азарт» с танцем «Black hats» во 2 возрастной группе. В номинации «Исполнительское мастерство» победили Сапентьева Полина с произведением «Секрет Гарден» и Берсеньева Анна, исполнившая «Подснежник» и «Вальс под водой», соответственно в 1 и 2 возрастных группах.

Поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов! Приглашаем к участию в творческом состязании в следующем году!

Финал конкурса и гала-концерт проводится на известных концертных площадках г. Москвы. Победителей всероссийского конкурса отбирает компетентное жюри, состоящее из выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства, политиков и представителей общественных организаций.

Елена Левинцова