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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.04.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Старицы,

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка.    

 

05.04.2024 с 10:00 до 18:00

Сусанинское СП:

д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.      

 

05.04.2024 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Новые Черницы.

 