Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.04.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Старицы,
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка.
05.04.2024 с 10:00 до 18:00
Сусанинское СП:
д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.
05.04.2024 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Новые Черницы.
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