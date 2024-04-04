Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 апреля

Вадим Георгиевич Кинович - член Союза художников России, один из самых опытных и старейших педагогов детской художественной школы города Гатчины. А ещё он талантливый иконописец, музыкант-любитель, знаток и мастер старинных инструментов. Этот список можно было бы продолжать, но он все равно не будет полным, так как не сможет отразить главного: Вадим Кино-вич — философ от искусства, который считает творческий процесс одним из способов познания жизни, мира и всех существующих в нём вещей.