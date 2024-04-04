Предупреждён – значит вооружён

Береги честь смолоду

Десятки молодых людей – интеллигентных, стильно одетых – собрались в одном из залов Дома правительства. Всё это – начинающие чиновники, которым в этом году предстоит впервые заполнить декларацию о доходах. С рассказа о том, почему эта процедура важна для работы каждого честного чиновника, и началось занятие, организованное управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области.

– В начале марта мы проводили обучающее мероприятие для ваших опытных коллег. Сегодня же наш практический семинар призван сформировать у «новичков» государственной службы необходимые навыки, которые будут способствовать качественному исполнению обязанности по декларированию доходов и расходов, – отметила начальник управления Анастасия Аносова.

Для многих участников мероприятия стало открытием, что декларирование не ограничивается одной только информацией о зарплате. Более того, в справке должна содержаться информация об имуществе и расходах чиновника. Отчитываться по такой схеме нужно ежегодно!

Занятие проходило с максимальным вовлечением участников в учебный процесс. Во вводной части были даны рекомендации по заполнению документов. Затем началось интерактивное обучение – антикоррупционная викторина, поиск ошибок в учебных декларациях, решение конкретных юридических вопросов. Всем участникам семинара выдали памятки с актуальной информацией, которая позволит им преодолеть трудности декларационной кампании.

Мнение народа

Правительство Ленинградской области продолжает исследовать отношение населения к антикоррупционной политике 47-го региона. «Ленинградская панорама» изучила детали социологического исследования, которое было проведено по итогам 2023 года.

Наилучшую динамику в борьбе с коррупцией ленинградцы видят на примерах своих городов и посёлков. Почти 51% граждан заявили, что на их малой родине рост коррупции не наблюдается! И только 7.5% ленинградцев сообщили о росте правонарушений на местах. Это лучший результат за последние годы исследований. Для сравнения, об усилении мздоимства в масштабах всей страны заявили 21.7% ленинградцев.

На этом фоне растёт удовлетворённость населения уровнем работы государственной и муниципальной власти. Сразу 56.3% ленинградцев оказались полностью удовлетворены, а ещё 22.2% частично удовлетворены результатом последнего обращения за помощью к чиновникам.

Впрочем, о полном решении проблемы говорить пока не приходится. Около 14% опрошенных признались, что во время обращений в органы власти у них возникала необходимость неформального решения проблемы с помощью подарка или взятки. Практически треть таких коррупционных ситуаций произошла в период от 1 месяца до 1,5 лет назад. Что касается «среднего уровня взятки», то ленинградцы оценивают её в 3-5 тысяч рублей.

В то же время сами ленинградцы готовы бороться с коррупцией вместе с руководством региона. За последние 5 лет доля людей, которые отмечают, что не стали бы давать взятку, выросла на 9,7 процентных пунктов, – резюмировали авторы исследования.

Преступление и наказание

Силовые структуры региона продолжают на практике выявлять случаи коррупции на местах. Далеко ходить за примерами не приходится. Накануне следователи завершили расследование уголовного дела о коррупции в отношении экс-сотрудников МАПП Ивангород Кингисеппской таможни. Следствие считает, что с декабря 2020 по август 2022 года подозреваемые пропускали грузовики без уплаты пошлин – за взятку около 2 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до 15 лет – уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Менее серьёзные – но всё-таки нарушения – были выявлены в работе государственных учреждений из Гатчины и Сертолово. В обоих случаях речь идёт о трудоустройстве на вакантные должности сотрудников с опытом госслужбы без уведомления их предыдущих работодателей. Тем самым было нарушено законодательство о противодействии коррупции. За это организациям из Всеволожского и Гатчинского районов назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Илья Бунин