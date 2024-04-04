Выстрел в ногу из «Сайги»

30 марта в дежурную часть Вырицкого отдела полиции поступило обращение от 26-летнего мужчины. В Семрино ему выстрелили в ногу. Кто стрелял, пострадавший объяснить не смог. «Скорая» доставила раненого в Гатчинскую больницу. В состоянии средней тяжести с диагнозом «сквозное ранение левого бедра» пациент был помещен на травматологическое отделение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Вырицкого отдела полиции задержали и изобличили стрелявшего – 39-летнего жителя Семрино Александра Г. С места происшествия изъято охотничье ружье «Сайга», магазин и три патрона. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ: угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.