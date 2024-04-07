Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.04.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
п. Тайцы
п. Санаторий имени Свердлова
д. Александровка
Орловские ключи
массив "Восточный"
08.04.2024 с 10:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная.
08.04.2024 с 10:00 до 17:00
Пудомягское поселение:
д. Монделево,
д. Покровская,
д. Порицы,
д. Марьино,
д. Антелево,
«Павловская Слобода», «Павловские Дачи», массив «Дачный -1», «Дачный-2», «Виллажд-2», «Павловский Ручей», Петербургские просторы», «Павловский посад».
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