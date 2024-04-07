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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 апреля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.04.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

п. Тайцы

п. Санаторий имени Свердлова

д. Александровка

Орловские ключи

массив "Восточный"

 

08.04.2024 с 10:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

д. Красницы, ул. Заречная, ул. Лесная. 



08.04.2024 с 10:00 до 17:00

Пудомягское поселение:

д. Монделево,

д. Покровская,

д. Порицы,

д. Марьино,

д. Антелево,

«Павловская Слобода», «Павловские Дачи», массив «Дачный -1», «Дачный-2», «Виллажд-2», «Павловский Ручей», Петербургские просторы», «Павловский посад».

    