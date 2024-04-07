Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 апреля

В 2024 году социальному проекту «Святоград», действующему на территории храма святого князя Владимира в городе Коммунар Гатчинского района, исполняется пять лет. Главный лозунг проекта - «Святоград» благо творит». «Святоград» — это и масштабный социальный проект, и антикризисный центр, в котором оказывается многосторонняя помощь нуждающимся семьям, реабилитационная помощь зависимым людям, проводится работа с детьми и подростками, оказывается поддержка нашим военным в зоне спецоперации. И это ещё далеко не всё, чем занимаются участники проекта.