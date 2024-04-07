Инфекции боятся прививок

О том, с какими болезнями сегодня сталкивается гатчинская «инфекционка», и как не стать ее пациентом, рассказывает заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ, врач-инфекционист, педиатр Анна Михайлова.

- Инфекционное отделение состоит фактически из трех частей. У нас есть межрайонное отделение для ВИЧ-инфицированных, которых мы принимаем со всей Ленинградской области. Конечно, к нам поступают только те пациенты, которых уже невозможно лечить амбулаторно: либо в тяжелом состоянии, либо когда нужна сложная дифференциальная диагностика, сложные методы исследования. Много больных, которым требуется дополнительный кислород.

Также у нас очень большой пласт пациентов с так называемыми общими инфекциями. У взрослых это, как правило, пневмонии, среди детей сейчас превалируют респираторные инфекции, а чуть позже начнутся кишечные – вся инфекционная патология имеет циклическое течение, и периодически у нас идет наплыв то одной инфекции, то другой.

Отдельные койки рассчитаны на ковидных пациентов.

- И сейчас есть такие?

- Есть. Они лежат в отдельных палатах, не пересекаясь с другими больными. На данный момент уже нет того агрессивного штамма вируса, когда была высокая летальность, было много тяжелых больных. Все намного проще, и, я думаю, со временем эта инфекция окончательно перейдет в разряд обычного гриппа. Вирус будет циркулировать в популяции, но он мутирует, ослабевает. Тем не менее, периодически к нам поступают больные с тяжелой коронавирусной инфекцией, и у нас есть препараты, чтобы вывести их из этого состояния.

- Как протекает эта инфекция в тяжелой форме?

- В основном, это вирус-ассоциированное поражение легких: вирусная – не бактериальная – пневмония. На сегодняшний день у нас семь таких пациентов, причем у некоторых из них наблюдается нетяжелое для ковида течение.

- ВИЧ-инфицированных много?

- Наше отделение рассчитано на двадцать коек, и все они, как правило, заняты. Притом, что у нас есть возможность переориентировать таких больных на больницу им. Боткина, они нам всегда помогают, в том числе и рекомендациями.

- Главная причина кишечных инфекций у детей – ротавирус, циркулирующий в детских коллективах?

- Ротавирус и другие кишечные вирусы. Как правило, это детсадовские или семейные вспышки. Наиболее эти инфекции характерны для детских садов, потому что и дети маленькие, и вирусы контагиозные. К нам поступают либо совсем малыши, либо обезвоженные пациенты, когда необходима внутривенная инфузия, либо с тяжелыми токсикозами, когда нужно активно вмешиваться.

Взрослые чаще попадают с сальмонеллезами. Дизентерия, к счастью, в последнее время встречается редко, и она не такая агрессивная, как двадцать лет назад. Либо к нам попадают пациенты на дифференциальную диагностику, когда сложно определить – кишечная это инфекция либо что-то другое. Конечно, кишечные мы берем на себя, чтобы не было вспышки в больнице.

Гепатиты не ушли

- Гепатиты сейчас есть?

- В год через наш стационар проходит около 30-40 человек с гепатитом А – то, что в народе называют желтухой. Но гепатит А может протекать и в безжелтушной форме. У детей на десять случаев безжелтушных гепатитов только один желтушный.

- Как тогда заподозрить желтуху?

- Может быть такая симптоматика: слабость, вялость, плохой аппетит, рвота, расстройство стула, болезнь может начинаться как ОРВИ. Но анализ крови показывает высокий печеночный фермент, и тогда пациента отправляют к нам. Безжелтушных форм много, особенно среди детей.

Гепатит В и С у нас тоже присутствует. Чаще всего это либо впервые выявленное заболевание, либо обострение хронической формы, когда человек не знал, что у него гепатит, а болезнь идет. У гепатита В и С длинный инкубационный период, и человек может узнать о своем диагнозе только спустя годы. Гепатит может и пять, и десять лет проходить в скрытой форме, когда без обследования болезнь не заподозрить. Это медленная инфекция. И тот, и другой гепатит приводят к фиброзам, циррозам: клетки печени замещаются соединительной тканью, и печень уже не выполняет своей функции.

- Как быть? Периодически сдавать анализы?

- Во-первых, от гепатита В существует прививка. У нас есть отличная генноинженерная вакцина (не живая, которой все боятся), она практически не имеет побочных эффектов и легко переносится. И если человек вакцинирован, он не заболеет гепатитом В. Новорожденных вакцинируют сразу в роддоме, но через десять лет нужно обязательно проверить свой защитный титр. Если он снижается, надо либо ревакцинироваться, либо заново привиться, в зависимости от титра. И никаких проблем не будет.

- Гепатит В лечится?

- На сегодняшний день мы не можем полностью вылечить гепатит В – он ускользает от иммунной системы. Препаратов, которые можно было бы принять курсом и выздороветь, нет. Это хроническая инфекция, которая может уйти в длительную ремиссию. Но не вылечиться.

- А гепатит С?

- Тут все наоборот. Последние несколько лет мы имеем возможность вылечить людей от этой инфекции, хотя раньше она была неизлечима. Вирус гепатита С коварен, его недаром называют «ласковый убийца»: он может долго себя никак не проявлять, а потом – цирроз печени. Сейчас есть прямые противовирусные препараты, негормональные, которые дают от 94% до 100% вылечивания. Они легко принимаются – по таблетке в день, курс зависит от того, на какой стадии выявлено заболевание.

Сейчас мы проходим документальную подготовку для лицензирования и будем заниматься лечением гепатита С в дневном стационаре.

- Капельницами?

- Нет, в таблетированной форме. Но это дорогостоящее лечение, и должен быть четкий контроль, что пациент (по полису ОМС) принимает лечение – не выбросил таблетку, не ушел в запой и не уехал в отпуск, забыв обо всем. Потому что перелечивать тяжело. Если человек получил курс лечения, но по какой-то причине не выздоровел (например, взял не фирменные препараты, а подделка не сработала), перелечить его будет намного дольше, дороже и не всегда эффективно.

В дневном стационаре пациенты будут получать препараты и обследование в определенные сроки – будем смотреть по анализу крови, ушла ли вирусная нагрузка. И дальше уже отправлять человека под наблюдение инфекциониста амбулаторно.

- От гепатита С прививки нет?

- Нет. Только от А и В. Вакцинация от гепатита В входит в обязательный календарь прививок, прививки от гепатита А в календаре нет, но вакцина периодически поступает, она хорошо переносится и разрешена детям с года.

Культуру прививок воспитывать с детства

- Что нужно, чтобы сделать прививку?

- Прийти к участковому терапевту. Вообще, конечно, каждый человек должен иметь прививочный сертификат. Но если у детей таковые есть, то, как правило, потом, когда ребенок вырастает, этот сертификат куда-то исчезает. Однако все данные о вакцинировании хранятся в поликлинике много лет – можно прийти и восстановить этот сертификат. Надо знать, что у вас было, и чего не хватает.

Культуру прививок надо воспитывать с детства. Вакцины сейчас хорошие – и отечественные, и импортные. Они дают надежную защиту. Да, мы всегда оставляем некий процент на то, что прививка не сработает, и человек заболеет. Но не будет тяжелого течения, не будет летального исхода.

В частности, все должны быть привиты от кори. Первая вакцинация – в год, вторая – в шесть лет. Если у ребенка не было противопоказаний, то во взрослую жизнь он приходит привитой.

У кори много осложнений

- А если неизвестно, была в детстве прививка или нет?

- Вообще, что касается кори, тактика такая: если взрослый не знает, привит он или не привит, болел или не болел, надо просто пойти и привиться. Потому что защитный титр против кори может снижаться. А кори сейчас много, она никуда не делась и циркулирует и в Ленинградской области, и в Петербурге. Через нас постоянно проходят пациенты с корью – человек пять в месяц со всех районов области.

- Почему в Гатчине лечатся больные со всей области?

- Потому что эта инфекция требует специального мельцеровского бокса (назван так в честь Э.Ф. Мельцера, отечественного инженера XX века), который есть далеко не во всех инфекционных отделениях. Корь – инфекция летучая, вирус маленький, легкий. Например, если в многоквартирном доме на первом этаже кто-то заболел корью, по вентиляционной шахте корь придет и на последний этаж. Поэтому такой больной должен находиться в специальном боксе, никак не сообщающимся с другими помещениями. Со стороны коридора бокс заклеивается, чтобы инфекция не проникла через дверь. Персонал ходит к таким больным только через улицу; да, мельцеровские боксы – со всеми удобствами и отдельным входом.

Надо заметить, что за последнее время все пациенты, поступившие к нам с корью, были жителями других районов.

- Каковы симптомы кори?

- Температура, воспаленные глаза, насморк, красное горло, лимфоузлы могут отреагировать, и очень характерный признак – этапная сыпь. В первые сутки высыпания появляются на голове, потом спускаются на руки и верхний плечевой пояс, и каждые сутки – ниже и ниже. Когда доходит до ног, сыпь на голове может начать «отцветать», и мы видим сыпь полиморфную: на ногах она еще свежая, а на лице уже старая.

Если человек знает, что он не привит, и подозревает у себя корь, надо вызывать врача на дом. В поликлинику ни в коем случае идти нельзя, чтобы не заразить всех. Контакт с корью – это 100% заболевание.

- Чем опасна корь, кроме неприятных проявлений?

- У кори много осложнений, вплоть до поражения нервной системы. Вирус нехороший, потому что он дает снижение иммунитета, и потом на этом фоне мы имеем вторичные заболевания – отиты, ангины, пневмонии.

Но корь относится к управляемым инфекциям, которые можно предотвратить. У нас, к сожалению, в последние годы многие родители отказываются от вакцинации детей. Это плохо. Болезнь всегда проще профилактировать, чем потом лечить. В чем смысл? Не привить ребенка, и потом на каждую ангину думать, а не дифтерия ли это? А на сбитые коленки – не случится ли столбняка? Переболеть паратитом (свинкой в просторечье) и стать бесплодным – мальчик скажет за это спасибо? Притом, что сами анти-прививочники были благополучно привиты в детстве, а собственных детей подвергают опасности.

Прививка от ветрянки

- Ветрянка теперь тоже относится к управляемым инфекциям?

- Да, от ветряной оспы есть вакцина, которая хорошо срабатывает. Ветрянка контагиозная. К нам в стационар поступают с ветрянкой самые маленькие, потому что дети в раннем возрасте непредсказуемы. Не отказываем в госпитализации и взрослым, так как они тяжелее переносят. Ветрянка – это ведь не всегда легкая инфекция. Она дает ветряночные энцефалиты, осложняется пневмониями, гнойными процессами со стороны кожи и подкожной клетчатки. У детей довольно часто встречаются абсцессы, флегмоны.

- Взрослые тоже подлежат вакцинации?

- Если вы не помните, болели или нет, можно проверить кровь на иммуноглобулины-G, наличие вируса varicella zoster, и, если их нет, надо сделать прививку. Ветрянка – также, как корь – дает снижение иммунитета. И такое состояние, когда организм не в силах сопротивляться, может длиться до полугода.

- Когда ветрянка перестает быть заразной?

- Мы отсчитываем так: последний день появления сыпи плюс пять дней, это время, когда человек выделяет вирус и может передать его окружающим. Инфекционисты по-прежнему рекомендуем применять для обработки везикул зеленку. Она более физиологична, чем, например, каламин, и является хорошим маркером: что не зеленое – то свежая сыпь, и можно четко сказать, сколько еще человек будет заразен. Для лица замените зеленку спиртовым раствором календулы.

Кстати, принято считать, что присутствие в организме вируса герпеса – например, «простуды» на губах, защищает от ветрянки. Это миф. Если человек не болел и не вакцинирован, он подвержен инфекции.

Скарлатина, дифтерия, менингит

- Присутствует ли в Гатчинском районе сейчас скарлатина, дифтерия?

- В этом году скарлатины меньше, чем в прошлом, вспышки нет, и нет большого количества тяжелых форм. Дифтерии, к счастью, не было давно, хотя у нас всегда есть в запасе свежая сыворотка. Если вдруг возникают подозрения на дифтерит, мы сразу вводим сыворотку – это спасает жизнь.

Сейчас есть возможность сделать комплексную прививку от полиомиелита, столбняка и дифтерии. Первая вакцинация – в три месяца, и до года ребенок должен получить еще две прививки, затем идет ревакцинация. И мало кто знает, что взрослый человек каждые десять лет должен получать прививку от дифтерии и столбняка – АДС-М, адсорбированную дифтерийно-столбнячную вакцину. В гатчинских поликлиниках этой вакцины в достатке.

- Какие еще прививки, не входящие в Национальный календарь, вы посоветуете взрослым и детям?

- Я рекомендуют привиться от менингококка. Вакцина хорошо переносится и дает защиту от четырех разновидностей менингококка. Каждый год к нам поступает два-три пациента с менингитом. Это нехорошая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Заболеть может и ребенок, и взрослый. Детей мы чаще всего переводим в Петербург – в институт детских инфекций. Менингококковая инфекция тяжелая, часто сопровождается инфекционно-токсическим шоком и требует дополнительных средств очистки крови.

Клещи-самки и клещи-самцы

- Наступает летний сезон, а мы живем в эндемичном районе по клещам. Кому вы рекомендуете прививаться вакциной против клещевого вирусного энцефалита?

- Это будет полезно каждому.

Клещи присасываются абсолютно везде: на прогулках в парке, на детских площадках, не говоря уже о выездах на природу. А есть клещи-самки и клещи-самцы. И если самка присасывается и сидит долго – ее трудно не заметить, то самец – как комар, попил крови и отвалился. И человек даже не знает, что укушен. Часто к нам приходит пациент, у которого развивается клещевая инфекция, а он с себя не клеща не снимал. 30% заболевших даже не знают, что был факт присасывания.

Поэтому необходимо прививаться вакциной против клещевого вирусного энцефалита, который опасен неврологическими последствиями. Вакцины есть во всех амбулаториях.

- Еще не поздно?

- Нет. Сейчас делается первая вакцинация, через месяц вторая, а дальше через 9-12 месяцев ревакцинация. Потом раз в три года – однократная ревакцинация. Иммунитет формируется через две недели после второй прививки, чтобы была адекватная выработка антител.

Но, если вы хотите грамотно подойти к вопросу вакцинации, лучше обратиться к инфекционисту в поликлинике – он даст пошаговую инструкцию.

Из дальних странствий возвратясь

- Анна Владимировна, в инфекционное отделение попадают пациенты с редкими заболеваниями? После посещения экзотических стран?

- Периодически возникает малярия. Прошлой весной приехал к нам мужчина: работал в Африке, не соблюдал меры предосторожности, бросил принимать противомалярийные препараты и заразился. Мы в первые сутки его диагностировали, наша лаборатория подтвердила малярию, но мы ее не лечим: наша задача выявить и передать в больницу им. Боткина.

Встречается лихорадка неясного генеза, но ничего более экзотического из африканских стран мы не получали.

Холерный госпиталь - за час

- Насколько хорошо оснащена гатчинская «инфекционка»?

- Мы давно уже не просим родственников наших пациентов что-то закупать. Медикаментов хватает, у нас хороший клинический фармаколог, мы всегда можем заказать препараты.

- Расскажите про холерный госпиталь…

- Холерная настороженность есть всегда – эта инфекция никуда не исчезла. Поэтому при необходимости в Ленинградской области на наших койках будет развернут холерный госпиталь. Мы каждый год проводим учения, у нас есть запас медикаментов, пробирок, памперсов и прочего. Все отработано, персонал может быстро сориентироваться, каждый знает алгоритм действий.

- Вам приходилось сталкиваться с холерой в реальности?

- В прошлом году у нас был подозрительный случай, мы уже практически развернули холерный госпиталь, но пациента перевели в Боткинскую больницу, и там диагноз не подтвердился. Однако у нас была возможность на практике продемонстрировать свою готовность. И в случае ЧП мы можем развернуть холерный госпиталь за час.

Беседовала Екатерина Дзюба