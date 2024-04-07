Инфекции боятся прививок
7 апреля ежегодно отмечается Всемирный День здоровья. Как известно, большинство инфекций легче предотвратить, чем потом лечить. Вовремя привитый гражданин может избежать многих неприятностей, облегчив жизнь себе и докторам. А тех, кто все-таки столкнулся с серьезной инфекцией, ждут палаты и боксы инфекционного отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы. Возможности его таковы, что сюда поступают пациенты со всей Ленинградской области – с определенными диагнозами.
О том, с какими болезнями сегодня сталкивается гатчинская «инфекционка», и как не стать ее пациентом, рассказывает заведующая инфекционным отделением Гатчинской КМБ, врач-инфекционист, педиатр Анна Михайлова.
- Инфекционное отделение состоит фактически из трех частей. У нас есть межрайонное отделение для ВИЧ-инфицированных, которых мы принимаем со всей Ленинградской области. Конечно, к нам поступают только те пациенты, которых уже невозможно лечить амбулаторно: либо в тяжелом состоянии, либо когда нужна сложная дифференциальная диагностика, сложные методы исследования. Много больных, которым требуется дополнительный кислород.
Также у нас очень большой пласт пациентов с так называемыми общими инфекциями. У взрослых это, как правило, пневмонии, среди детей сейчас превалируют респираторные инфекции, а чуть позже начнутся кишечные – вся инфекционная патология имеет циклическое течение, и периодически у нас идет наплыв то одной инфекции, то другой.
Отдельные койки рассчитаны на ковидных пациентов.
- И сейчас есть такие?
- Есть. Они лежат в отдельных палатах, не пересекаясь с другими больными. На данный момент уже нет того агрессивного штамма вируса, когда была высокая летальность, было много тяжелых больных. Все намного проще, и, я думаю, со временем эта инфекция окончательно перейдет в разряд обычного гриппа. Вирус будет циркулировать в популяции, но он мутирует, ослабевает. Тем не менее, периодически к нам поступают больные с тяжелой коронавирусной инфекцией, и у нас есть препараты, чтобы вывести их из этого состояния.
- Как протекает эта инфекция в тяжелой форме?
- В основном, это вирус-ассоциированное поражение легких: вирусная – не бактериальная – пневмония. На сегодняшний день у нас семь таких пациентов, причем у некоторых из них наблюдается нетяжелое для ковида течение.
- ВИЧ-инфицированных много?
- Наше отделение рассчитано на двадцать коек, и все они, как правило, заняты. Притом, что у нас есть возможность переориентировать таких больных на больницу им. Боткина, они нам всегда помогают, в том числе и рекомендациями.
- Главная причина кишечных инфекций у детей – ротавирус, циркулирующий в детских коллективах?
- Ротавирус и другие кишечные вирусы. Как правило, это детсадовские или семейные вспышки. Наиболее эти инфекции характерны для детских садов, потому что и дети маленькие, и вирусы контагиозные. К нам поступают либо совсем малыши, либо обезвоженные пациенты, когда необходима внутривенная инфузия, либо с тяжелыми токсикозами, когда нужно активно вмешиваться.
Взрослые чаще попадают с сальмонеллезами. Дизентерия, к счастью, в последнее время встречается редко, и она не такая агрессивная, как двадцать лет назад. Либо к нам попадают пациенты на дифференциальную диагностику, когда сложно определить – кишечная это инфекция либо что-то другое. Конечно, кишечные мы берем на себя, чтобы не было вспышки в больнице.
Гепатиты не ушли
- Гепатиты сейчас есть?
- В год через наш стационар проходит около 30-40 человек с гепатитом А – то, что в народе называют желтухой. Но гепатит А может протекать и в безжелтушной форме. У детей на десять случаев безжелтушных гепатитов только один желтушный.
- Как тогда заподозрить желтуху?
- Может быть такая симптоматика: слабость, вялость, плохой аппетит, рвота, расстройство стула, болезнь может начинаться как ОРВИ. Но анализ крови показывает высокий печеночный фермент, и тогда пациента отправляют к нам. Безжелтушных форм много, особенно среди детей.
Гепатит В и С у нас тоже присутствует. Чаще всего это либо впервые выявленное заболевание, либо обострение хронической формы, когда человек не знал, что у него гепатит, а болезнь идет. У гепатита В и С длинный инкубационный период, и человек может узнать о своем диагнозе только спустя годы. Гепатит может и пять, и десять лет проходить в скрытой форме, когда без обследования болезнь не заподозрить. Это медленная инфекция. И тот, и другой гепатит приводят к фиброзам, циррозам: клетки печени замещаются соединительной тканью, и печень уже не выполняет своей функции.
- Как быть? Периодически сдавать анализы?
- Во-первых, от гепатита В существует прививка. У нас есть отличная генноинженерная вакцина (не живая, которой все боятся), она практически не имеет побочных эффектов и легко переносится. И если человек вакцинирован, он не заболеет гепатитом В. Новорожденных вакцинируют сразу в роддоме, но через десять лет нужно обязательно проверить свой защитный титр. Если он снижается, надо либо ревакцинироваться, либо заново привиться, в зависимости от титра. И никаких проблем не будет.
- Гепатит В лечится?
- На сегодняшний день мы не можем полностью вылечить гепатит В – он ускользает от иммунной системы. Препаратов, которые можно было бы принять курсом и выздороветь, нет. Это хроническая инфекция, которая может уйти в длительную ремиссию. Но не вылечиться.
- А гепатит С?
- Тут все наоборот. Последние несколько лет мы имеем возможность вылечить людей от этой инфекции, хотя раньше она была неизлечима. Вирус гепатита С коварен, его недаром называют «ласковый убийца»: он может долго себя никак не проявлять, а потом – цирроз печени. Сейчас есть прямые противовирусные препараты, негормональные, которые дают от 94% до 100% вылечивания. Они легко принимаются – по таблетке в день, курс зависит от того, на какой стадии выявлено заболевание.
Сейчас мы проходим документальную подготовку для лицензирования и будем заниматься лечением гепатита С в дневном стационаре.
- Капельницами?
- Нет, в таблетированной форме. Но это дорогостоящее лечение, и должен быть четкий контроль, что пациент (по полису ОМС) принимает лечение – не выбросил таблетку, не ушел в запой и не уехал в отпуск, забыв обо всем. Потому что перелечивать тяжело. Если человек получил курс лечения, но по какой-то причине не выздоровел (например, взял не фирменные препараты, а подделка не сработала), перелечить его будет намного дольше, дороже и не всегда эффективно.
В дневном стационаре пациенты будут получать препараты и обследование в определенные сроки – будем смотреть по анализу крови, ушла ли вирусная нагрузка. И дальше уже отправлять человека под наблюдение инфекциониста амбулаторно.
- От гепатита С прививки нет?
- Нет. Только от А и В. Вакцинация от гепатита В входит в обязательный календарь прививок, прививки от гепатита А в календаре нет, но вакцина периодически поступает, она хорошо переносится и разрешена детям с года.
Культуру прививок воспитывать с детства
- Что нужно, чтобы сделать прививку?
- Прийти к участковому терапевту. Вообще, конечно, каждый человек должен иметь прививочный сертификат. Но если у детей таковые есть, то, как правило, потом, когда ребенок вырастает, этот сертификат куда-то исчезает. Однако все данные о вакцинировании хранятся в поликлинике много лет – можно прийти и восстановить этот сертификат. Надо знать, что у вас было, и чего не хватает.
Культуру прививок надо воспитывать с детства. Вакцины сейчас хорошие – и отечественные, и импортные. Они дают надежную защиту. Да, мы всегда оставляем некий процент на то, что прививка не сработает, и человек заболеет. Но не будет тяжелого течения, не будет летального исхода.
В частности, все должны быть привиты от кори. Первая вакцинация – в год, вторая – в шесть лет. Если у ребенка не было противопоказаний, то во взрослую жизнь он приходит привитой.
У кори много осложнений
- А если неизвестно, была в детстве прививка или нет?
- Вообще, что касается кори, тактика такая: если взрослый не знает, привит он или не привит, болел или не болел, надо просто пойти и привиться. Потому что защитный титр против кори может снижаться. А кори сейчас много, она никуда не делась и циркулирует и в Ленинградской области, и в Петербурге. Через нас постоянно проходят пациенты с корью – человек пять в месяц со всех районов области.
- Почему в Гатчине лечатся больные со всей области?
- Потому что эта инфекция требует специального мельцеровского бокса (назван так в честь Э.Ф. Мельцера, отечественного инженера XX века), который есть далеко не во всех инфекционных отделениях. Корь – инфекция летучая, вирус маленький, легкий. Например, если в многоквартирном доме на первом этаже кто-то заболел корью, по вентиляционной шахте корь придет и на последний этаж. Поэтому такой больной должен находиться в специальном боксе, никак не сообщающимся с другими помещениями. Со стороны коридора бокс заклеивается, чтобы инфекция не проникла через дверь. Персонал ходит к таким больным только через улицу; да, мельцеровские боксы – со всеми удобствами и отдельным входом.
Надо заметить, что за последнее время все пациенты, поступившие к нам с корью, были жителями других районов.
- Каковы симптомы кори?
- Температура, воспаленные глаза, насморк, красное горло, лимфоузлы могут отреагировать, и очень характерный признак – этапная сыпь. В первые сутки высыпания появляются на голове, потом спускаются на руки и верхний плечевой пояс, и каждые сутки – ниже и ниже. Когда доходит до ног, сыпь на голове может начать «отцветать», и мы видим сыпь полиморфную: на ногах она еще свежая, а на лице уже старая.
Если человек знает, что он не привит, и подозревает у себя корь, надо вызывать врача на дом. В поликлинику ни в коем случае идти нельзя, чтобы не заразить всех. Контакт с корью – это 100% заболевание.
- Чем опасна корь, кроме неприятных проявлений?
- У кори много осложнений, вплоть до поражения нервной системы. Вирус нехороший, потому что он дает снижение иммунитета, и потом на этом фоне мы имеем вторичные заболевания – отиты, ангины, пневмонии.
Но корь относится к управляемым инфекциям, которые можно предотвратить. У нас, к сожалению, в последние годы многие родители отказываются от вакцинации детей. Это плохо. Болезнь всегда проще профилактировать, чем потом лечить. В чем смысл? Не привить ребенка, и потом на каждую ангину думать, а не дифтерия ли это? А на сбитые коленки – не случится ли столбняка? Переболеть паратитом (свинкой в просторечье) и стать бесплодным – мальчик скажет за это спасибо? Притом, что сами анти-прививочники были благополучно привиты в детстве, а собственных детей подвергают опасности.
Прививка от ветрянки
- Ветрянка теперь тоже относится к управляемым инфекциям?
- Да, от ветряной оспы есть вакцина, которая хорошо срабатывает. Ветрянка контагиозная. К нам в стационар поступают с ветрянкой самые маленькие, потому что дети в раннем возрасте непредсказуемы. Не отказываем в госпитализации и взрослым, так как они тяжелее переносят. Ветрянка – это ведь не всегда легкая инфекция. Она дает ветряночные энцефалиты, осложняется пневмониями, гнойными процессами со стороны кожи и подкожной клетчатки. У детей довольно часто встречаются абсцессы, флегмоны.
- Взрослые тоже подлежат вакцинации?
- Если вы не помните, болели или нет, можно проверить кровь на иммуноглобулины-G, наличие вируса varicella zoster, и, если их нет, надо сделать прививку. Ветрянка – также, как корь – дает снижение иммунитета. И такое состояние, когда организм не в силах сопротивляться, может длиться до полугода.
- Когда ветрянка перестает быть заразной?
- Мы отсчитываем так: последний день появления сыпи плюс пять дней, это время, когда человек выделяет вирус и может передать его окружающим. Инфекционисты по-прежнему рекомендуем применять для обработки везикул зеленку. Она более физиологична, чем, например, каламин, и является хорошим маркером: что не зеленое – то свежая сыпь, и можно четко сказать, сколько еще человек будет заразен. Для лица замените зеленку спиртовым раствором календулы.
Кстати, принято считать, что присутствие в организме вируса герпеса – например, «простуды» на губах, защищает от ветрянки. Это миф. Если человек не болел и не вакцинирован, он подвержен инфекции.
Скарлатина, дифтерия, менингит
- Присутствует ли в Гатчинском районе сейчас скарлатина, дифтерия?
- В этом году скарлатины меньше, чем в прошлом, вспышки нет, и нет большого количества тяжелых форм. Дифтерии, к счастью, не было давно, хотя у нас всегда есть в запасе свежая сыворотка. Если вдруг возникают подозрения на дифтерит, мы сразу вводим сыворотку – это спасает жизнь.
Сейчас есть возможность сделать комплексную прививку от полиомиелита, столбняка и дифтерии. Первая вакцинация – в три месяца, и до года ребенок должен получить еще две прививки, затем идет ревакцинация. И мало кто знает, что взрослый человек каждые десять лет должен получать прививку от дифтерии и столбняка – АДС-М, адсорбированную дифтерийно-столбнячную вакцину. В гатчинских поликлиниках этой вакцины в достатке.
- Какие еще прививки, не входящие в Национальный календарь, вы посоветуете взрослым и детям?
- Я рекомендуют привиться от менингококка. Вакцина хорошо переносится и дает защиту от четырех разновидностей менингококка. Каждый год к нам поступает два-три пациента с менингитом. Это нехорошая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Заболеть может и ребенок, и взрослый. Детей мы чаще всего переводим в Петербург – в институт детских инфекций. Менингококковая инфекция тяжелая, часто сопровождается инфекционно-токсическим шоком и требует дополнительных средств очистки крови.
Клещи-самки и клещи-самцы
- Наступает летний сезон, а мы живем в эндемичном районе по клещам. Кому вы рекомендуете прививаться вакциной против клещевого вирусного энцефалита?
- Это будет полезно каждому.
Клещи присасываются абсолютно везде: на прогулках в парке, на детских площадках, не говоря уже о выездах на природу. А есть клещи-самки и клещи-самцы. И если самка присасывается и сидит долго – ее трудно не заметить, то самец – как комар, попил крови и отвалился. И человек даже не знает, что укушен. Часто к нам приходит пациент, у которого развивается клещевая инфекция, а он с себя не клеща не снимал. 30% заболевших даже не знают, что был факт присасывания.
Поэтому необходимо прививаться вакциной против клещевого вирусного энцефалита, который опасен неврологическими последствиями. Вакцины есть во всех амбулаториях.
- Еще не поздно?
- Нет. Сейчас делается первая вакцинация, через месяц вторая, а дальше через 9-12 месяцев ревакцинация. Потом раз в три года – однократная ревакцинация. Иммунитет формируется через две недели после второй прививки, чтобы была адекватная выработка антител.
Но, если вы хотите грамотно подойти к вопросу вакцинации, лучше обратиться к инфекционисту в поликлинике – он даст пошаговую инструкцию.
Из дальних странствий возвратясь
- Анна Владимировна, в инфекционное отделение попадают пациенты с редкими заболеваниями? После посещения экзотических стран?
- Периодически возникает малярия. Прошлой весной приехал к нам мужчина: работал в Африке, не соблюдал меры предосторожности, бросил принимать противомалярийные препараты и заразился. Мы в первые сутки его диагностировали, наша лаборатория подтвердила малярию, но мы ее не лечим: наша задача выявить и передать в больницу им. Боткина.
Встречается лихорадка неясного генеза, но ничего более экзотического из африканских стран мы не получали.
Холерный госпиталь - за час
- Насколько хорошо оснащена гатчинская «инфекционка»?
- Мы давно уже не просим родственников наших пациентов что-то закупать. Медикаментов хватает, у нас хороший клинический фармаколог, мы всегда можем заказать препараты.
- Расскажите про холерный госпиталь…
- Холерная настороженность есть всегда – эта инфекция никуда не исчезла. Поэтому при необходимости в Ленинградской области на наших койках будет развернут холерный госпиталь. Мы каждый год проводим учения, у нас есть запас медикаментов, пробирок, памперсов и прочего. Все отработано, персонал может быстро сориентироваться, каждый знает алгоритм действий.
- Вам приходилось сталкиваться с холерой в реальности?
- В прошлом году у нас был подозрительный случай, мы уже практически развернули холерный госпиталь, но пациента перевели в Боткинскую больницу, и там диагноз не подтвердился. Однако у нас была возможность на практике продемонстрировать свою готовность. И в случае ЧП мы можем развернуть холерный госпиталь за час.
Беседовала Екатерина Дзюба