3,8 млн на счёт мошенников. Кто больше?

Мошенники пугают людей мошенниками же, которые, якобы, покушаются на чужие счета и берут на законопослушных граждан кредиты – потерпевшие верят и действуют по указаниям преступников, как зомби. В чем секрет? В качестве предположения упоминается нейролингвистическое программирование и другие приемы, в которые поневоле поверишь. Иначе как объяснить абсолютно иррациональные действия жертв телефонных аферистов? Причем эта участь давно перестала быть прерогативой представителей старшего поколения: в списке обманутых – лица в возрасте от 18 до 90+, так что даже «миллениалы» и граждане, рожденные в XXI веке, от примитивной «разводки» по телефону не застрахованы. Слушаются, как миленькие, и отправляют деньги на чужие счета. Полиция в шоке.

В дежурную часть Коммунарского отдела полиции обратилась 18-летняя студентка 2 курса колледжа. Ей поступил звонок от липового сотрудника банка «Тинькофф», который убедил девушку перевести ему на карту через деньги. Через банкомат она отправила мошеннику 167 тысяч рублей.

7 апреля в Коммунарский отдел полиции обратилась с заявлением 81-летняя жительница Пудомяг. Первого апреля ей поступил телефонный звонок с незнакомого номера, и звонивший представился сотрудником службы безопасности (уже одно это должно было бы насторожить). Далее этот «сотрудник» сообщил, что мошенники хотят украсть деньги со счета пенсионерки, и для сохранения сбережений их необходимо снять и перевести на безопасный счет. Что и было сделано: более 380 тысяч рублей были сняты и по инструкции звонивших отправлены в три разных банка.

4 апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 63-летней жительницы Гатчины, работающей в сфере образования. Утром в приложении «Телеграм» ей пришло сообщение якобы от начальника: с ней свяжется некая Оксана Сергеевна Ларина, которой необходимо помогать и быть на связи.

Через некоторое время с городского петербургского номера действительно позвонила женщина, которая представилась Оксаной Лариной – сотрудницей Центробанка. Она заявила, что с банковским счетом клиентки происходят мошеннические действия – какие-то злоумышленники пытаются оформить кредит. Чтобы прекратить это безобразие, необходимо поехать в банк и …взять кредит. Потерпевшая отправилась в «ВТБ» на проспекте 25 Октября, взяла заем на 1 млн 100 тысяч рублей, после чего, следуя указаниям Оксаны Лариной, поехала на такси в «Кубус» и через терминал с помощью приложения «Мир Pay» перевела все деньги на указанный преступниками счет.

Дальше всех пошла 56-летняя жительница Коммунара, работающая инженером. Ей поступил звонок с московского номера телефона. Женский голос в трубке представился сотрудницей Роспотребнадзора и сообщил, что от ее имени были совершены денежные переводы террористам. И теперь для сохранения личных сбережений необходимо снять все деньги и перевести их на безопасный счет.

Дама послушалась. Она сняла 815 тысяч рублей личных сбережений, потом, следуя инструкциям мошенников, поехала в Петербург и набрала кредитов в четырех банках – на общую сумму 3 млн рублей. И все денежные средства – свыше 3 млн 800 тысяч – отправила преступникам. Осознав случившееся, заявила в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.