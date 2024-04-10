«История – это интересно»

Музейной работе Любовь Федоровна посвятила 52 года своей жизни, из которых 35 лет была директором музея-усадьбы П.Е. Щербова. Во многом именно она способствовала превращению усадьбы в музей и собранию уникального музейного фонда.

Любовь Федоровна родилась 10 апреля 1944 года в Сибири. После войны, когда ей было два года, семья переехала в Клайпеду Литовской ССР. Отец был военным. Прошел Финскую войну, сражался на Пулковских высотах. В Клайпеде Любовь Федоровна окончила школу и до сих пор помнит литовский язык.

В Гатчине на улице Хохлова у Любови Федоровны жили родственники - родная сестра мамы. Она работала бухгалтером на заводе «Гатчинсельмаш». А в Ленинграде жил родной дядя, инженер-строитель. Один из объектов, которые он возводил - студенческий городок Ленинградского сельскохозяйственного института в Пушкине.

Начиная с первого класса, Любовь приезжала в Гатчину. Сначала с родителями, а с 12-13 лет уже сама. На поезде добиралась до Риги, там делала пересадку, а в Гатчине ее встречал двоюродный брат.

- Приезжала к тете с радостью и удовольствием, - вспоминает Любовь Федоровна. - Конечно, в Клайпеде было море. Зато в Гатчине – парки. Очень красивая была когда-то улица Хохлова с деревянными домами, украшенными ажурной резьбой. В моем детстве это было две улицы. И назвались они по-другому. От проспекта 25-го Октября до загса - улица Березовая, и там, действительно, росли березы. А от загса до улицы 7-й Армии – улица Кленовая, где росли очень красивые клены. Но в целом, в моем детстве вид города был нелицеприятный, дома ободранные... В порядок улицы стал приводить глава Гатчины Станислав Семенович Богданов. Выросли большие высокие дома. Сейчас город очень изменился - в лучшую сторону, конечно.

В начале 1960-х годов Любовь Федоровна познакомилась с будущим супругом - Лазарем Яковлевичем Куляхтиным. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, работал вторым секретарем Гатчинского горкома комсомола, был талантливым журналистом и почти 30 лет главным редактором газеты «Гатчинская правда».

Когда Любовь приезжала в Гатчину, они жили по соседству. У тети был дом №27, а у Лазаря – №23. Не встретиться им было невозможно. Двоюродный брат Любы знал Лазаря и по-дружески подталкивал к знакомству. Лазарь познакомился сам. В 1963 году они поженились, и с тех пор Любовь Федоровна стала гатчинской жительницей. У Куляхтиных родился сын Александр. Он окончил Гатчинскую школу №9. Увлекался математикой и писал стихи. От поступления в Литературный институт Любовь Федоровна его отговорила: «Нечего глупостями заниматься. Поступай в университет на матмех». Тут началась перестройка, и правильность выбора подтвердилась временем. Сын окончил математико-механический факультет, состоялся в профессии.

Путь в профессию Любови Федоровны тоже складывался интересно. После школы она отправилась поступать в Ленинградский университет – на филологический факультет. Нет, не потому что его блистательно окончил Лазарь. Такой профессиональный выбор имел обычное для того времени объяснение. В Клайпеде любимая школьная учительница литературы окончила Ленинградский университет. Ходила с красивым университетским значком и с восторгом рассказывала о годах учебы. И Люба решила поступать на филфак. Направление образования тоже выбирала, поддавшись эмоциям, - испанский язык. Потому что в Казанском соборе на нее произвела впечатление очень красивая девушка, которая вела экскурсию на испанском языке.

- И так я выбрала испанский язык. Конечно, не поступила: конкурс был 60 человек на место, - вспоминает Любовь Федоровна. – Тогда я пошла на исторический факультет Ленинградского университета, о чем потом никогда не жалела.

К этому времени она уже была прописана в Гатчине, замужем, и спокойно поступила на вечернее отделение. Впрочем, туда конкурс тоже был не маленький - девять человек на место.

- В то время я работала в магазине. Помню, как смущалась, когда, принимая документы, меня спросили, какое отношение имеет магазин к историческому факультету. Но другого места работы не было. Ездить в университет нужно было 2-3 раза в неделю. Возвращалась на электричке в 11 часов вечера. На Балтийском вокзале меня встречал Лазарь, и мы пешком шли домой, потому что автобусов уже не было. Помню, у обелиска Коннетабль был пост, где, оберегая покой граждан, стоял милиционер. Но одной бы мне все равно было идти страшновато, - вспоминает Любовь Федоровна.

Исторический факультет ей понравился. История оказалась наукой интересной, и училась она с удовольствием. Когда родился сын Саша, перевелась на заочное отделение.

В 1969 году, окончив университет, Любовь Федоровна была принята на должность научного сотрудника в Гатчинский краеведческий музей, который тогда располагался в Приоратском дворце.

- Школьным учителем истории я становиться не хотела, хотя предлагали, и после вуза пришла работать в Приоратский дворец, - рассказывает Любовь Федоровна. - В те времена научный сотрудник в обязательном порядке должен был заниматься научной работой в архиве. Работа историка кропотливая. Чтобы делать экспозиции, выставки, проводить экскурсии, нужно обязательно углубиться в историю. Я изучала в архиве подлинные записи архитектора Львова, документы по истории Приората, самой Гатчины.

В 1976 году был создан областной музейный центр, куда вошли все музеи Ленинградской области, включая краеведческий музей Гатчины. В этом же году директором музея назначили Любовь Федоровну Куляхтину.

В 1982 году краеведческий музей переехал в усадьбу П.Е. Щербова, и его акцент сместился в сторону жизни и творчества художника. Все это время Любовь Федоровна принимала самое непосредственное участие в организации реставрационных работ, изучала историю усадьбы и жизни художника. Ее трудами был сформирован богатейший краеведческий фонд. И именно она стала организатором популярных «Вечеров у камина», на которые приезжали гости из разных регионов.

Любовь Федоровна работала директором музея-усадьбы

П.Е. Щербова до 2011 года. Затем трудилась на благо музея в должности старшего научного сотрудника.

Сейчас музей закрыт, идет глобальная реставрация. Любовь Федоровна уверена, что музей-усадьба П.Е. Щербова еще удивит нас новыми открытиями.

Коллектив «Гатчинской правды» от всей души поздравляет Любовь Федоровну с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия и солнечного настроения!

Татьяна Можаева